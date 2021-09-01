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Шоу-бизнес
"Я был охреневшим и невыносимым": Стычкин о выпивке, проблемах с законом и уехавших из страны детях

"Я был охреневшим и невыносимым": Стычкин о выпивке, проблемах с законом и уехавших из страны детях

Актер театра и кино Евгений Стычкин дебютирует в качестве режиссера. 9 сентября на видеосервисе PREMIER выйдут сразу два эпизода снятого им сериала "Контакт" с Павлом Майковым и Ириной Паутовой в главных ролях. Это мощная социальная драма о конфликте отцов и детей, трудностях переходного возраста, проблемах ухода подростков в гаджеты и виртуальные мира, непонимании даже между самыми родными людьми. Корреспондент "Дни.ру" спросил у Стычкина о пережитых им личных трагедиях, которые, возможно, вдохновили его на эту серьезную работу.
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"Когда мне прислали сценарий, я был уверен, что предлагают роль Барнашова (в сериал его играет Павел Майков. – Прим. ред.), – сообщил Евгений. – Я сразу согласился, и только потом узнал, что предлагают снять пилот, а потом все очень быстро закрутилось – история в меня попала".

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У самого 47-летнего Евгения Стычкина пятеро детей от трех разных женщин – младшему сыну еще нет и года, а старшей дочери уже 26. Но были ли у него проблемы с воспитанием наследников?

"К счастью, у меня с детьми сложились какие-то восхитительно-приятные отношения, – улыбается Евгений. – Хотя, неожиданно, как и для каждого родителя, все они вдруг становятся самостоятельными единицами. А ведь еще вчера это было очаровательное существо, которому ты говорил что есть, куда идти, на которое можно "наехать". Мать и отец в это время испытывают примерно такие же болезненные чувства, как женщина, которая перестает кормить грудью. Да и для ребенка это болезненная ситуация, когда начинается поиск себя и возникает какая-то агрессия. Эту неизбежность надо принять как можно раньше, осознать, что ты не хозяин, не руководитель, а, в лучшем случае, учитель для ребенка. А если не получилось, то – кухарка, поломойка или массажист".

Кадр из сериала "Контакт". Фото: пресс-служба

"Для моих детей имеет значение, что я думаю по тому или иному поводу, – полагает Стычкин. – Но не уверен, что каждый раз они ко мне прислушиваются".

Кадр из сериала "Контакт". Фото: пресс-служба

Что же касается судьбы уже взрослых детей, то никто из них не стал, как отец, актером, ведущим или режиссером. "Мой сын Алексей (20 лет – Прим. ред.), играет на скрипке и учится в консерватории в Бельгии – он большой концертирующий музыкант, выигравший несколько крупных конкурсов, – радуется Стычкин. – Дочь Александра (17 лет – Прим. ред.) играет на рояле, а сын Лев (19 лет – Прим. ред.) учится в Амстердаме".

Кадр из сериала "Контакт". Фото: пресс-служба

Вспомнил ставший режиссером актер и себя в юношескую пору. "Я был совершенно охреневшим, полуадекватным, невыносимым, – признался Евгений. – Возраст мне вправил мозги – из кошмарного чудовища я превратился в более-менее нормального человека. Тогда же много раз бывал в милиции, незаконно торговал валютой и делал страшные вещи. Только старался не причинять никому вреда, по мере возможности".

В сериале "Контакт" подростки пробуют наркотики, а взрослые злоупотребляют алкоголем. "В жизни наркотики прошли мимо меня, зато мне знакома "русская болезнь" – я с удовольствием выпиваю, – признается Евгений. – С тех юношеских пор так и не остановился (смеется).

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Фото: пресс-служба
Автор: 1 сентября 2021, 09:55
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комментарии

Ответить:

Гость846045
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Блоха <цензура>-<цензура>-<цензура>! Лилипут закомплексованный,актёр-никакой, грандоман серый.Дети-музыканты- в маму свою пошли,и Слава Богу..
1

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