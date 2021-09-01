"Я был охреневшим и невыносимым": Стычкин о выпивке, проблемах с законом и уехавших из страны детях

Актер театра и кино Евгений Стычкин дебютирует в качестве режиссера. 9 сентября на видеосервисе PREMIER выйдут сразу два эпизода снятого им сериала "Контакт" с Павлом Майковым и Ириной Паутовой в главных ролях. Это мощная социальная драма о конфликте отцов и детей, трудностях переходного возраста, проблемах ухода подростков в гаджеты и виртуальные мира, непонимании даже между самыми родными людьми. Корреспондент "Дни.ру" спросил у Стычкина о пережитых им личных трагедиях, которые, возможно, вдохновили его на эту серьезную работу.

"Когда мне прислали сценарий, я был уверен, что предлагают роль Барнашова (в сериал его играет Павел Майков. – Прим. ред.), – сообщил Евгений. – Я сразу согласился, и только потом узнал, что предлагают снять пилот, а потом все очень быстро закрутилось – история в меня попала".

У самого 47-летнего Евгения Стычкина пятеро детей от трех разных женщин – младшему сыну еще нет и года, а старшей дочери уже 26. Но были ли у него проблемы с воспитанием наследников?

"К счастью, у меня с детьми сложились какие-то восхитительно-приятные отношения, – улыбается Евгений. – Хотя, неожиданно, как и для каждого родителя, все они вдруг становятся самостоятельными единицами. А ведь еще вчера это было очаровательное существо, которому ты говорил что есть, куда идти, на которое можно "наехать". Мать и отец в это время испытывают примерно такие же болезненные чувства, как женщина, которая перестает кормить грудью. Да и для ребенка это болезненная ситуация, когда начинается поиск себя и возникает какая-то агрессия. Эту неизбежность надо принять как можно раньше, осознать, что ты не хозяин, не руководитель, а, в лучшем случае, учитель для ребенка. А если не получилось, то – кухарка, поломойка или массажист".

"Для моих детей имеет значение, что я думаю по тому или иному поводу, – полагает Стычкин. – Но не уверен, что каждый раз они ко мне прислушиваются".

Что же касается судьбы уже взрослых детей, то никто из них не стал, как отец, актером, ведущим или режиссером. "Мой сын Алексей (20 лет – Прим. ред.), играет на скрипке и учится в консерватории в Бельгии – он большой концертирующий музыкант, выигравший несколько крупных конкурсов, – радуется Стычкин. – Дочь Александра (17 лет – Прим. ред.) играет на рояле, а сын Лев (19 лет – Прим. ред.) учится в Амстердаме".

Вспомнил ставший режиссером актер и себя в юношескую пору. "Я был совершенно охреневшим, полуадекватным, невыносимым, – признался Евгений. – Возраст мне вправил мозги – из кошмарного чудовища я превратился в более-менее нормального человека. Тогда же много раз бывал в милиции, незаконно торговал валютой и делал страшные вещи. Только старался не причинять никому вреда, по мере возможности".

В сериале "Контакт" подростки пробуют наркотики, а взрослые злоупотребляют алкоголем. "В жизни наркотики прошли мимо меня, зато мне знакома "русская болезнь" – я с удовольствием выпиваю, – признается Евгений. – С тех юношеских пор так и не остановился (смеется).