Объявлено о расставании Ивлеевой с Элджеем

В Сети с весны ходят слухи о расставании рэпера Элджея и блогера Анастасии Ивлеевой. Наконец все стало на свои места.

Рэпер Элджей и телеведущая Анастасия Ивлеева поженились в 2019 году. В интервью Юрию Дудю блогер говорила, как сильно любит своего супруга и то, что ей нравится в нем все. Пара проявляла нежность друг к другу и часто фигурировала на совместных фотографиях. Однако с весны этого года все изменилось. Ивлеева перестала выкладывать в своем "Инстаграм" фотографии с мужем.

Настя съехала из их общего дома в квартиру в центре Москвы, каждый из них пришел на церемонию премии "МУЗ-ТВ" без обручальных колец. Поползли слухи о приближающемся разводе. Подогрел интерес сам Элджей, который спел в своей композиции несколько характерных строчек. Поклонники предположили, что они о Насте Ивлеевой.

"Но нам стало скучно// Больше не интересно// Ну и все на этом закончили", – такие строки звучали в новой песне Элджея.

Однако официального подтверждения о расставании Ивлеевой с Элджеем не было. Наконец в телеграм-канале "Только никому" появилось сообщение о том, что Ивлеева якобы скоро официально объявит о разводе.



"Теперь понятно, почему Ивлеева молчала про расставание с Элджеем. Была договоренность с Ксенией Собчак на эксклюзив. Наши инсайдеры сняли их на прогулке по Питеру", – говорится в сообщении.