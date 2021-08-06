Объявлено о расставании Ивлеевой с Элджеем

Рэпер Элджей и телеведущая Анастасия Ивлеева поженились в 2019 году. В интервью Юрию Дудю блогер говорила, как сильно любит своего супруга и то, что ей нравится в нем все. Пара проявляла нежность друг к другу и часто фигурировала на совместных фотографиях. Однако с весны этого года все изменилось. Ивлеева перестала выкладывать в своем "Инстаграм" фотографии с мужем.
Настя съехала из их общего дома в квартиру в центре Москвы, каждый из них пришел на церемонию премии "МУЗ-ТВ" без обручальных колец. Поползли слухи о приближающемся разводе. Подогрел интерес сам Элджей, который спел в своей композиции несколько характерных строчек. Поклонники предположили, что они о Насте Ивлеевой.
"Но нам стало скучно// Больше не интересно// Ну и все на этом закончили", – такие строки звучали в новой песне Элджея.
Однако официального подтверждения о расставании Ивлеевой с Элджеем не было. Наконец в телеграм-канале "Только никому" появилось сообщение о том, что Ивлеева якобы скоро официально объявит о разводе.
"Теперь понятно, почему Ивлеева молчала про расставание с Элджеем. Была договоренность с Ксенией Собчак на эксклюзив. Наши инсайдеры сняли их на прогулке по Питеру", – говорится в сообщении.
Популярные темы форума
Санкции временно снимаются. Общайтесь.
Как правильно воспитать сына?
Начальник самоутверждается за счет сотрудников
Мама нарушает личное пространтство
завидую своей сестре
Эгрегор существует
Создаем собственный эгрегор
Новые границы Москвы