Алсу обнародовала интимные фото: Ух ты!

Алсу активно ведет свой личный блог. Иногда она особенно радует подписчиков.

Певица не любит говорить о личном, так как все должно оставаться внутри семьи. Она редко публикует снимки родственников, несмотря на многочисленные просьбы поклонников. Именно поэтому каждый подобный интимный снимок сопровождается невероятными эмоциями со стороны подписчиков.

Накануне Алсу поздравила с днем рождения свою маму. Она выложила снимки и отметила, что благодарная любимой родительнице не только за любовь и заботу, но и за ее мудрость, благодаря которой в их семье всегда все было хорошо. Для многих стал сюрпризом тот факт, насколько много близких родственников есть у знаменитости.

Артистка подчеркнула, что у ее мамы есть четверо детей и 12 внуков, которые бесконечно любят и уважают ее. Пользователи тут же попытались разобраться в родственных связях, но так до конца и не смогли. Исполнительница попросила поклонников лишь пожелать маме здоровья.

Комментаторы с радостью поддержали Алсу на ее странице в "Инстаграме". "Какая молодая и красивая! Главное, здоровья! Алсу, береги мамулечку", "Ух ты! Хороша как", "С днем рождения, прекрасная Разия Исхаковна! Спасибо за чудесную дочь", "Вы подарили нам лучшее! Просто будьте", "Здоровья этой красивой и молодой женщине! Как хороша", – писали они.

