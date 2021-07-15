А как же муж? Алсу в свадебном платье приготовила фанатам сюрприз

После слухов о беременности Алсу показала фото в свадебном платье.

Российская певица Алсу проводит время с мужем Яном Абрамовым и детьми на море. В своем микроблоге "Инстаграм" она один за другим публикует кадры с отдыха. Внезапным исключением стало фото, на котором артистка предстала в свадебном платье рядом с другим мужчиной.

Поклонники начали гадать, что происходит, куда делся муж неувядающей Алсу, и кто этот таинственный незнакомец на ее фото, который был запечатлен со спины.

Как выяснилось, 38-летняя Алсу и певец Эмин Агаларов приготовили для фанатов сюрприз. Они подготовили для фанатов новый клип.

Артист тоже показал фото со съемок в своем "Инстаграм"и предложил подписчикам угадать, что за таинственная незнакомка рядом с ним. Фанаты не сразу узнали в размытой фигуре певицу Алсу, но потом выразили свой восторг от того, что им подготовили два любимых исполнителя. На кадрах он и Алсу застыли в драматичном любовном сюжете.

"Два моих самых любимых исполнителя"; "Вы прекрасны", – написали фанаты. Кто-то однако подумал, что перед ними Давид Манукян.

К слову, недавно Алсу приняла участие в музыкальном фестивале "Жара" в Москве. После этого артистку заподозрили в очередной беременности.