Вызывали скорую и полицию: появились детали жестокого избиения тяжелобольной жены звезды "Отпетых мошенников"

Около десяти лет назад сестра Игоря Богомазова, Евгения, умело воспользовалась ситуацией. Тогда у исполнителя были проблемы с алкоголем. Женщина переписала апартаменты на себя. В прошлом году она обратилась в суд с требованием выписать из квартиры брата и его ребенка, так как они оба якобы никогда там не жили.
Оказалось, что недавно ситуация стала еще более критической. Супруга артиста "Отпетых мошенников", Виктория, рассказала, что недавно они приехали в Санкт-Петербург после отпуска. Исполнитель заранее попросил сестру освободить комнату, чтобы жена с малышом могли расположить там. Однако выяснилось, что Евгения совсем не ждала родственников. Она заявила, что готовится к ремонту балкона: якобы его срочно нужно остеклить.
Сопротивляться семья не стала, но попросила вынести из помещения старые пыльные вещи, чтобы у ребенка не обострилась аллергия. Сестра Игоря Богомазова отказалась переносить ремонтные работы и убираться. "Стала говорить гадости, доводя до истерики", – вспомнила супруга знаменитости. У нее поднялось давление, пришлось вызвать скорую.
Тогда сестра звезды группы "Отпетые мошенники" заявила, что ее не беспокоит здоровье Виктории. Жена артиста попросила убрать хотя бы стекла, чтобы ребенок не поранился, но получила отказ. Евгения набросилась на родственницу, ударила ее по лицу. Пришлось вызывать полицию. Пока семья встречается лишь в суде.
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