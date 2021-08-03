Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Не надо мне от вас ничего!": сын отказался от щедрых подарков Дианы Гурцкая
"Это неизбежно": директор певицы МакSим сделала экстренное заявление
Объявлено об уходе покалеченного сына Яковлевой
Костыли за двести тысяч: Кравец взяла на себя лечение изувеченного в Беларуси Соседова
партнеры
Вторник
3 августа
Лента новостей
10:27
Западные сказочники распространяют страшилки о "ЧВК Вагнера"
10:26
Фотографа-убийцу Лошагина выпустили из колонии по решению суда
10:18
Джаз снова приходит в Коктебель
10:10
Куда сходить в Москве: афиша с 5 по 12 августа
09:47
Посол России в США: Госдеп лукавит и пытается предстать в "белых фраках"
09:44
В Приморье женщина скончалась от теплового удара
09:39
"Нам даже не снилось": раскрыта правда о состоянии Пугачевой
09:29
В Якутии потушили восемь лесных пожаров за сутки
09:23
Пусть поплачет: Кончаловский объяснил необходимость бить ребенка и орать на него
09:16
Землетрясение в шесть баллов зарегистрировано в Индийском океане
08:47
Милонов дал оценку заявлениям Европы о возможных боевых действиях со стороны России
08:46
Вызывали скорую и полицию: появились детали жестокого избиения тяжелобольной жены звезды "Отпетых мошенников"
06:39
Появилась информация о влиятельном покровителе Милохина
04:36
К чему снится подруга
02:17
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 3 августа
00:09
"Просто бомба!": Клава Кока с голой грудью возбудила россиян
22:00
Заросший Малахов всполошил россиян
21:50
Политолог Третьяков: На Украине и на Западе мечтают заставить Россию войти в ДНР и ЛНР
21:49
В Москве десантники устроили погром в интим-магазине и избили продавца
21:30
Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба "Ростов"
21:20
Гибель россиян официально подтверждена: появились подробности жуткой аварии в Турции
21:13
Белорусская оппозиция хочет организовать выборы без Лукашенко
20:32
В Ростове на рынке произошла стрельба
20:24
Политолог Березовец: Спецслужбы Украины опустились ниже плинтуса
19:47
В Турции 3 человека погибли в результате ДТП с автобусом
19:18
В Якутии почти вся семья погибла в аварии
19:08
"Ух ты!": Гришаеву застукали в обнимку с молодым красавцем
18:59
"Украина вляпалась в скандал": как Зеленский борется с Порошенко
18:31
"Не состоялась как мать": ребенок Тимати оказался в ужасном положении
18:22
Всплыло видео зверской расправы над танцором певицы Дорофеевой
18:12
"Хватит только на бутылку": Разбогатевший Лещенко обрек помощника на нужду
18:02
Перенесшая страшную болезнь вдова Вера Алентова вернулась на работу
18:00
"Преступный сговор": Цепкало рассказал об узурпации власти в Белоруссии
17:53
Гурцкая отреагировала на заявление о больших проблемах
17:40
Организм не справился: умер актер сериала "Улицы разбитых фонарей"
17:38
Стас Пьеха рассказал о здоровье избитого сына: Психолог поставил диагнозы
17:26
Глава МИД Украины пригрозил России "камнями с неба" из-за Крыма
17:08
"Что с ним?": вид отъевшегося Козловского вызвал оторопь
16:55
"Осталось чуть-чуть": тяжелобольная Алиса Аршавина раскрыла детали своего состояния
16:52
Сексуальная Лопес на яхте за 130 миллионов долларов восхитила своими формами
16:44
В Подмосковье женщина обманом лишила пенсионерку крупной суммы
16:39
Внедорожный тест-драйв под Тарутино
16:39
Стало известно о состоянии госпитализированной с множественными переломами звезды "Штрафбата"
16:26
Молитесь: 53-летняя Кабо после тяжелых переломов не может работать
16:19
"Короче, пить меньше надо": певица Слава оправдалась за странное поведение
16:06
Стало известно о пополнении в семье бывшей солистки "Ранеток"
16:05
Анджелина Джоли рискнула жизнью: Смертельная опасность
15:59
Родившая от Табакова экс-возлюбленная обратилась к актеру: Мы будем рядом, даже если ты перехочешь
15:58
Заговорившую об изменах Брежневу сняли в ресторане с молодым красавцем
15:58
Уткин обвинил белорусскую спортсменку Тимановскую в предательстве
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Муж Макеевой больно врезал экс-супруге
Известная актриса публично унизила рыдающую Бузову
Отмучилась: 41-летняя певица Слава ушла ночью после ломки
"Найдем театр с руководством поадекватнее!": на артистов МХАТа наплевали ради Бузовой
Миллионы долларов: растоптавшая карьеру Деппа бывшая жена с треском провалилась
СМИ: белорусские спецслужбы попытались похитить спортсменку из Токио
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Вызывали скорую и полицию: появились детали жестокого избиения тяжелобольной жены звезды "Отпетых мошенников"

Вызывали скорую и полицию: появились детали жестокого избиения тяжелобольной жены звезды "Отпетых мошенников"

Уже полтора года сестра бывшего участника группы "Отпетые мошенники" судится с ним из-за квартиры в Санкт-Петербурге. Там прописан не только сам музыкант, но и его маленький сын.
прочитано 1608 раз

Около десяти лет назад сестра Игоря Богомазова, Евгения, умело воспользовалась ситуацией. Тогда у исполнителя были проблемы с алкоголем. Женщина переписала апартаменты на себя. В прошлом году она обратилась в суд с требованием выписать из квартиры брата и его ребенка, так как они оба якобы никогда там не жили.

ПО ТЕМЕ

Таксующего экс-солиста "Отпетых мошенников" не узнают поклонники

Экс-солист "Отпетых мошенников" стал таксистом из-за нехватки денег: Переступил через себя

Оказалось, что недавно ситуация стала еще более критической. Супруга артиста "Отпетых мошенников", Виктория, рассказала, что недавно они приехали в Санкт-Петербург после отпуска. Исполнитель заранее попросил сестру освободить комнату, чтобы жена с малышом могли расположить там. Однако выяснилось, что Евгения совсем не ждала родственников. Она заявила, что готовится к ремонту балкона: якобы его срочно нужно остеклить.

Сопротивляться семья не стала, но попросила вынести из помещения старые пыльные вещи, чтобы у ребенка не обострилась аллергия. Сестра Игоря Богомазова отказалась переносить ремонтные работы и убираться. "Стала говорить гадости, доводя до истерики", – вспомнила супруга знаменитости. У нее поднялось давление, пришлось вызвать скорую.

Тогда сестра звезды группы "Отпетые мошенники" заявила, что ее не беспокоит здоровье Виктории. Жена артиста попросила убрать хотя бы стекла, чтобы ребенок не поранился, но получила отказ. Евгения набросилась на родственницу, ударила ее по лицу. Пришлось вызывать полицию. Пока семья встречается лишь в суде.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Darya Orlova/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 3 августа 2021, 08:46 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

комментарии

Ответить:

Гость822251
Пожаловаться Ответить
Ударила по лицу - это жестокое избиение???? Господи, у вас заголовки - сплошное вранье!!!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Тайные отношения и грубость: Милош Бикович перешел все рамки

Актера вывели на чистую воду
Шоу-бизнес

"Мать, тебе в Кащенко пора!": Собчак об изгнании из дома Богомоловым после странной выходки

Ксюша о реакции мужа
Шоу-бизнес

"У меня друг так по обкурке поет": вокал дергающейся Елки приняли за противный звук циркулярной пилы

Что случилось со звездой
Шоу-бизнес

С катушек слетела после развода: Терешина без трусиков призывно крутит своей любилкой

Голый орешек звезды

Гороскоп

Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+