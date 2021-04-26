Больная раком Яковлева устроила вечеринку

Борющаяся с раком груди Александра Яковлева провела чудесный вечер за игрой в боулинг.

Звезда фильма "Экипаж" уже четыре года лечится от онкологии. После курсов химиотерапии женщина облысела и стала появляться на публике только в специальном головном уборе. Однако накануне Александра Яковлева показала в своем инстаграм-аккаунте, как проводит время с друзьями в боулинге и при этом на ней нет пресловутой шапочки.

Актриса опубликовала сразу несколько фото и видео, а также поделилась с поклонниками своими восторженными впечатлениями. Женщина призналась, что играет в боулинг первый раз, но ей очень понравилось. Это была "долгожданная сходка" друзей в боулинг-клубе, и в результате Яковлева играла два часа без перерыва, получила заряд хорошего настроения и провела просто чудесный вечер.

Фанаты актрисы пожелали ей крепкого здоровья и заметили, что она отлично выглядит, а также похвалили ее новую прическу. Возможно, женщине теперь приходится носить парик, но выглядит она при этом веселой и жизнерадостной.

Напомним, что Яковлева долгое время не рассказывала публике о своем недуге. Полтора года назад актриса стала гостьей программы "Судьба человека" и призналась, что врачи почти не давали ей шансов. Однако Александра Яковлева продолжала молиться, и после многочисленных облучений опухоль стабилизировалась.