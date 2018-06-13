Красавица Ходченкова затмила Собчак в "бабьем" платье

9 июня в Сочи состоялась вечеринка L’Officiel Golden Party в рамках фестиваля "Кинотавр". На вечере блистало множество отечественных знаменитостей, особенно выделилась актриса Светлана Ходченкова, которая буквально затмила всех своим стильным, но лаконичным образом. А вот наряд Ксении Собчак мало кому понравился. Нашлись даже хейтеры, кто назвал платье телеведущей "бабским" и "колхозным".