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Июнь 13, 2018
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Красавица Ходченкова затмила Собчак в "бабьем" платье

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9 июня в Сочи состоялась вечеринка L’Officiel Golden Party в рамках фестиваля "Кинотавр". На вечере блистало множество отечественных знаменитостей, особенно выделилась актриса Светлана Ходченкова, которая буквально затмила всех своим стильным, но лаконичным образом. А вот наряд Ксении Собчак мало кому понравился. Нашлись даже хейтеры, кто назвал платье телеведущей "бабским" и "колхозным".

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