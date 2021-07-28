Сверкнувшая круглым животом Хилтон прокомментировала беременность

Светская львица прояснила планы на будущее. Перис Хилтон хочет рожать.

Совсем недавно в Сети распространились слухи о том, что 40-летняя блондинка Перис Хилтон готовится стать матерью. Дело в том, что американская актриса попала в объективы камер с неудачного ракурса. Звезду запечатлели на фото в платье с пышным подолом, поэтому с виду ее живот выглядел круглым. Знаменитость поспешила ответить на подозрения о беременности и расставить точки над "i".

В авторском подкасте This Is Paris Перис Хилтон заявила, что не носит под сердцем ребенка, так как еще слишком рано. Сначала артистка планирует узаконить отношения с возлюбленным Картером Реумом, а уже потом давать старт новой жизни. "Я еще не беременна, я жду свадьбы, только после нее", – рассказала голливудская дива.

Напомним, этой зимой бойфренд сделал Перис Хилтон предложение. Актриса дала согласие стать его женой, парочка отметила помоловку торжественной фотосессией на пляже в окружении экзотической растительности. Для церемонии знаменитость облачилась в сверкающий наряд и украсила голову диадемой. Картер Реум предстал перед избранницей в белоснежном костюме. Своей невесте он подарил роскошное кольцо с бриллиантом. "Нет никого другого, с кем бы я хотела провести всю жизнь", — писала в "Инстаграм" счастливая Перис Хилтон.