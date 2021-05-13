"Все вы приглашены!": россияне массово пакуют чемоданы на свадьбу Пэрис Хилтон

Звезда пообещала поклонникам держать их в курсе всех подробностей и детально рассказывать о подготовке к торжеству. В интервью изданию Daily Mail Пэрис Хилтон поведала также, что сейчас полным ходом идут съемки документального фильма о ее жизни.
Сериал будет состоять из 12 частей. В них будет показано все из личной жизни светской львицы, американской актрисы, певицы, дизайнера, в том числе детали создания ее подвенечного платья, подготовка девичника и мальчишника и сами мероприятия. Фанаты Пэрис Хилтон будут словно виртуально присутствовать на важном событии в жизни их любимицы.
"Я выхожу замуж, и вы все приглашены!" – заявила восторженная звезда.
Фанаты несказанно рады такому интервью. В российском сегменте интернета тоже довольно много поклонников Пэрис, которые с радостью приняли ее приглашение и, образно говоря, уже чуть ли не пакуют чемоданы.
Пэрис Хилтон в интервью призналась, что никогда не была так счастлива, как рядом с Реумом. К слову, вместе они уже аж 17 месяцев! Спустя несколько месяцев после знакомства Реум сделал ей предложение и подарил кольцо за полтора миллиона долларов.
Впрочем, это уже четвертая помолвка в жизни Пэрис Хилтон. Поклонникам остается надеяться, что на этот раз фальстартов не будет.
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