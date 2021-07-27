Леди Гага шокировала народ эпатажным видом: Не каждой под силу

Миниатюрная певица не перестает удивлять стилевыми решениями. Рост Леди Гаги (Настоящее имя Стефани Джоан Анджелин Джерманотта, — Прим.ред.) всего 155 сантиметров, но это не мешает ей выглядеть, как модель с подиума. Имидж поп-дивы нельзя назвать простым и незамысловатым: на публике она всегда демонстрирует яркие и дерзкие наряды с провокационными деталями. Выделяться из толпы Леди Гага умеет на 100%. Недавно в Сеть попал уникальный снимок поп-дивы в вызывающем виде.
Папарацци сняли американскую артистку на улицах Нью-Йорка. Как пишет РИА ФАН, знаменитость решила прогуляться по городу после встречи делового характера. Артистка устроила променад в длинном платье черного цвета с глубоким декольте и огромных ботильонах на шпильке. Обувь певицы смотрится, как эксклюзивная дизайнерская вещица, поскольку имеет платформу около 30 сантиметров. В дополнение к ней Леди Гага взяла прямоугольную сумочку и надела темные очки.
Очевидно, что шагать по тротуарам в таком смелом наряде было не очень удобно. Но певице не привыкать, ведь такого формата образы она примеряет достаточно часто. Эпатаж стал частью амплуа Леди Гаги, поэтому 35-летняя дива уверенно передвигается в высоченной обуви без помощи посторонних.
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