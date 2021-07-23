Оголившая грудь Леди Гага пошалила в бассейне

Леди Гагу недаром называют королевой эпатажа и одной из самых привлекательных женщин мира. Американская поп-дива знает, как преподать себя и чем зацепить фанатов. В инстаграм-аккаунте можно увидеть "настоящую" Леди Гагу без тонны грима и ярких париков. Изо дня в день поклонники восхищаются естественной красотой звезды. Недавно артистка поделилась с ними пикантным роликом, где предстала практически обнаженной. Звезда снялась в бассейне, блеснув пышной грудью и округлыми бедрами.
Светская львица надела оранжевый купальник из нескольких полосок ткани, которые прикрыли лишь самые интимные участки ее тела. Перед камерой Леди Гага решила позабавиться, чтобы произвести впечатление на подписчиков. Она подняла руки к голове, выставив вперед оголенную грудь, а затем вышла из бассейна, плавно покачивая ягодицами.
Пользователи Сети пришли в восторг от видео с участием поп-дивы. Многие признались, что артистке удалось их возбудить. В комментариях к посту Леди Гаги начались бурные обсуждения. Артистке отправили комплименты и позитивные эмодзи. "Наша девочка", "Я люблю вас", "Королева", "Богиня выходит из моря", "Ей так хорошо с темными волосами", "Прекрасная леди", "Легенда!" — написали поклонники певицы.
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