"Пощечина со стороны мужчины – это развод": замужняя Аронова откровенно о личных неприятностях

Мария Аронова заговорила о личном. Она рассказала о своих отношениях с мужем.

Знаменитость для многих является настоящим примером сильной женщины, которая прошла через большое количество испытаний. Сама она редко рассказывает журналистам о своей семье и почти никогда не делится переживаниями. Известно, что пару лет назад она вышла замуж за своего возлюбленного, мужчину по имени Евгений.

Мария Аронова отметила, что их брак похож на сказку. Для нее необходимо, чтобы рядом был человек, которого она любит и который испытывает те же чувства по отношению к ней. Артистка уверена, что нашла его. У пары есть общие интересы, они проводят много времени вместе. Сейчас она понимает, что брак – это такие отношения, при которых тебя никогда не предадут и будут идти рядом, несмотря ни на что.

Однако актриса заговорила и о неприятных моментах, которые встречаются в отношениях. Она подчеркнула, что есть такие вещи, которые нельзя ни простить, ни оправдать. По ее мнению, принять измену крайне сложно, но возможно. Худшее, что может случиться – рукоприкладство.

"Пощечина со стороны мужчины – это развод", – заявила Мария Аронова. Она призвала женщин не стараться найти причину при этих обстоятельствах, так как подобное поведение недопустимо. Сейчас артистка невероятно счастлива и искренне желает такого счастья каждому человеку.