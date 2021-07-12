"Это клон": с треском провалившаяся Спирс изменилась до неузнаваемости

Скандал с участием Бритни Спирс продолжается. На этот раз она опубликовала фотографию со своими молодым человеком.

Недавно певица крайне эмоционально выступила в суде. Она умоляла судью поверить в то, что отец, являющийся ее опекуном, издевается над ней и просто наслаждается тем фактом, что может управлять ее жизнью. Однако дело снова было проиграно. Поклонники искренне верят в тяжелую судьбу артистки и активно запускают хештеги в ее поддержку.

Отметим, Бритни Спирс утверждает, что не может ни распоряжаться своими деньгами, ни проводить время так, как ей захочется. Ко всему прочему, артистка очень хочет выйти замуж за своего избранника, Сэма Асгари, и родить ему ребенка. Однако ее опекун не позволяет ее сделать это. Свое положение звезда называет "рабством".

Теперь исполнительница опубликовала трогательное фото с возлюбленным, который поддерживает ее во всем. Она нежно обнимает молодого человека и выглядит абсолютно счастливой, о чем написали многие поклонники. Другие же заподозрили неладное. Им показалось, что лицо и тело артистки выглядят иначе, чем раньше. Некоторые предположили, что это может быть клон, некоторые же уличили диву в злоупотреблении фотошопом.

"Ноги как будто не принадлежат ей", "Мы все знаем, что это не она", "Выглядит совсем иначе", "Извините, но кто это", "Мне кажется, это фотошоп. Не выглядит как ее тело", "Неужели это клон", "Сколько можно издеваться над Бритни? Верните ей хоть тело", "На этих фото не она", – начали всерьез волноваться неравнодушные.

