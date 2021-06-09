Марина Кравец потрясена внезапным уходом близкого

Российская актриса Марина Кравец горюет из-за смерти близкого человека, коллеги по шоу "Сomedy Баттл".

Сценарист и редактор Сергей Арефьев, в прошлом работавший в шоу "Comedy Баттл" на ТНТ и другими юмористическими проектами, умер от коронавируса. Коллеги шокированы новостью о внезапном уходе талантливого и молодого человека.

По словам друзей Сергея Арефьева, причиной смерти сценариста стали осложнения после коронавируса.

Актриса Марина Кравец выразила соболезнования родным и близким Сергея. Она стала одной из первых, кто сообщил в своих соцсетях о трагедии. Она и ее супруг Аркадий Водахов были близкими друзьями Сергея Арефьева и тяжело переживают потерю. ё

"Покойся с миром, друг мой… Мистер, вы — гениальны!" — написала в своем "Инстаграм" убитая горем Марина Кравец.

Актриса поблагодарила Сергея за все, что было сделано им на творческом пути и в общении с друзьями.

Еще один друг Сергея Арефьева Сева Москвин присоединился к словам Марины Кравец и отметил, что у него нет слов, чтобы выразить всю скорбь от трагедии. Он написал в комментариях, что Сергей был гениальным и сложным персонажем.

О дате и месте прощания и похорон Арефьева пока не сообщается. Супруга сценариста пока не может комментировать трагедию.