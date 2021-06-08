"Столько денег, а вкуса – ноль": утопающую в роскоши Рудковскую унизили на весь мир

Знаменитость прошлась в пижаме от люксового бренда по территории своего загородного дома, показав поклонникам четыре автомобиля: Porsche 718 Cayman S, Porsche 911 Turbo Cabriolet, Porsche Panamera GTS и Porsche Cayenne. Цена самого дешевого из них стартует с отметки в шесть миллионов рублей.
На публикацию Яны Рудковской обратил внимание британский таблоид Daily Mail. Международное издание напечатало материал о "русском инфлюенсере", показав кадры из видео с машинами. Читатели со всего мира собрались в комментариях к новости, чтобы пристыдить продюсера Димы Билана.
Особенно забавным подписчикам таблоида показалось то, что при всех своих возможностях Яна Рудковская так вычурно и нелепо выглядит. Выбор автомобиля также не впечатлил народ. "Столько денег, а вкуса – ноль", "Боже, как это по-русски, грубо и безвкусно", "Бедная женщина, у нее же нет вкуса", "Какая отвратительная", – написали в комментариях.
Напомним, ранее продюсера обвинили в халатности по отношению к младшему сыну Арсению, которому всего восемь месяцев. Яна Рудковская опубликовала видео, на котором мальчик бегает по дому в ходунках. Некоторые подписчики отметили, что подобное приспособление может навредить ребенку, у которого еще не окреп позвоночник.
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