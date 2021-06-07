"Очень вредно": Рудковскую обвинили в издевательствах над младшим сыном

Многодетная мать опубликовала в своем инстаграм-аккаунте домашний видеоролик, на котором 8-месячный Арсений ходит в детских ходунках и при этом играет с питомцем – той-терьером Фифой. Растроганная Яна Рудковская подписала видео: "Наш директор Сеня и его подруга Фифа".
Фолловеры знаменитости отнеслись к таким играм очень неоднозначно. Одни нашли малыша и собаку забавными и восхитились милотой видео. Однако многие другие подписчики заметили, что использование ходунков для ребенка очень неудобно и вредно. Как отметили подписчики, в некоторых странах ходунки и вовсе запрещены, поэтому подобные передвижения маленького Арсения были восприняты как издевательства над ребенком. Кроме того, люди нашли крайне не гигиеничным то, что собака и мальчик едят из одной тарелки, о чем не преминули заявить в комментариях.
Сама Рудковская игнорирует подобные комментарии. Она все время подчеркивает, что очень любит детей и даже мечтает еще родить дочку. Напомним, что младший ребенок появился в семье продюсера с помощью суррогатной матери – Арсений был рожден в сентябре прошлого года. Фолловеры часто спрашивают блондинку, когда же она уже отправится за дочерью, но та пока не озвучивает сроков.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что 46-летнюю Яну Рудковскую довели до слез.
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