Неизвестные оставили черную метку на могиле Джигарханяна

Недавно в Сети появились тревожные новости о состоянии могилы легендарного артиста. Журналисты решили проверить информацию.

Ранее сообщалось, что с места захоронения исчез песочный холмик, а заголовки гласили о том, что могилу якобы просто сравняли с землей. Виновников хулиганства искали, кажется, всей страной. Некоторые поклонники обвиняли во всем бывшую супругу Армена Джигарханяна, которая незадолго до события убиралась там. Многие же заподозрили преступников, другие просто предполагали, что родственники решили заняться благоустройством места памяти великого актера.

Так, выяснилось, что никто не забросил захоронение, а все переживающие могут теперь спать спокойно. Работники объяснили сотрудникам прессы, что фото было сделано в тот момент, когда рабочие еще не успели привезти песок, чтобы все сделать как полагается. Они отметили, что близкие регулярно посещают могилу и крайне озабочены ее состоянием.

Поразил журналистов лишь один момент. На холмике вдруг появилась странная черная маска. Неизвестные оставили ее, а о причинах остается только гадать. Некоторые предположили, что кто-то решил обозначить, что на этом месте покоится артист.

Кладбищевед Татьяна Скороходская рассказала, что фото могилы сделал тот, кто просто хотел показать себя через громкое событие. Появление темной метки на могиле объяснить она не смогла. По мнению эксперта, это похоже на насмешку.

