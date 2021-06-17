Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Онкобольной Розенбаум тает на глазах
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
"Тело очень неприятное": полуголый муж Королевой в памперсах вызвал оторопь
Разъяренная Ведищева откровенно о подлости Варлей: Зачем она лезет?
партнеры
Четверг
17 июня
Лента новостей
16:02
"Позорить себя ради этого?": Макеевой открыли глаза на мужа
15:29
"Вдруг все это рухнуло": состояние Максима Аверина напугало близких
15:19
Корчевников открестился от умирающего близкого: Чужой человек
15:07
В Кремле сообщили о готовности Путина встретиться с Зеленским
14:50
Оголившая живот невестка Орбакайте поделилась долгожданным счастьем: Наконец-то
14:41
Она с детства такая: вдовец Легкоступовой Фирсов обвинил ее дочь в шантаже
14:36
Неожиданно: В Сети появилось фото звезды "Ворониных" в свадебном платье
14:24
Москвичам пообещали субтропическую погоду на выходных
14:20
Экс-директор взвыл из-за толпы геев на красной дорожке церемонии "Муз-ТВ"
14:19
Неизвестные оставили черную метку на могиле Джигарханяна
14:06
Что Путин и Байден подарили друг другу на встрече
14:02
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
14:01
В России начали массово подделывать рыбные консервы
14:00
Сколько заработала Проклова на грязном скандале
13:55
Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19
13:41
Свели в могилу: на Сергея Жигунова обрушились тяжкие обвинения
13:26
Глава "Вектора" назвал причину всплеска заболеваемости COVID-19 в России
13:26
"Приезжай, пошалим": бывший любовник Макеевой вмешался в ее отношения с мужем
13:21
Бывший гендир "Муз-ТВ" плюнул в предательницу Кудрявцеву: Платили ей миллион рублей
13:21
В последний раз: пользователи оплакивают ушедшего Дюжева
13:08
Россиянам пообещали резкий рост курса рубля
13:05
Глава офиса Зеленского не дозвонился до советника Байдена
12:43
Четырехмесячного малыша бросили в магазине в Санкт-Петербурге
12:36
Целый этаж с кинотеатром и винным погребом: спустивший миллионы на наркотики актер "Друзей" продал пентхаус
12:29
Губерниев оценил свой профессионализм после эфира с Бузовой
12:19
Названы самые доступные для россиян зарубежные курорты в июне
12:13
"Перейдут к принудительному выселению": тяжелобольная экс-супруга Аршавина осталась без крова
11:54
"Люблю больше всех!": 47-летний Цискаридзе ошарашил связью с 17-летним шалунишкой
11:44
Врач Проценко оценил вероятность бесплодия после вакцинации от COVID-19
11:41
Ксенофонтова из "Кухни" устроила 10-летнюю дочь на работу
11:40
Путин и Байден не смогли договориться по поводу Белоруссии
11:32
Врач предупредила россиян об опасности употребления черешни с рядом продуктов
11:31
"Бросается и бьет телефоном людей": муж Макеевой шокирован враньем и неадекватными выходками
11:29
Грибулина раскрыла зверства мужа-тирана: Дрался с Караченцовым, поднимал руку на Поргину
11:29
"Страх, трепет, волнение": вступившая в брак в Макеева сделала заявление о беременности
11:28
Власти России хотят заморозить цены на бензин
11:23
Житель Кемерова выкинул из окна пятого этажа двух собак
10:53
"Козловский все соки вытянул": исхудавшая Акиньшина показала ноги-спички
10:42
Дети Тарасова оказались в опасности из-за халатности
10:25
"Очень жалок": Губерниев продолжил издеваться над Бузовой после слез в прямом эфире
10:24
Экономист Романчук раскритиковал Лукашенко: Жесткий большевик
10:23
Эксперт Альтштейн высказался о мутации коронавируса в России: Все больше людей будут болеть
10:10
Волочкова раздвинула голые ноги и показала свою "правду"
09:39
"Бал у сатаны": беспощадный Васильев окрестил "сына"-Моргенштерна дьяволом
09:23
Все-таки наставила рога? Асмус проговорилась об истинной причине развода с Харламовым
09:04
Еле произнес: Байден оговорился, называя фамилию Путина
08:44
"Снова на коне!": оголившаяся 43-летняя Максакова всполошила россиян
08:36
"Слабых принято добивать": на опустившей руки тяжелобольной Аршавиной поставили крест
08:19
Трамп заявил о провале США на саммите с Путиным: Мы ничего не получили
05:57
Проклова шокировала публику новым признанием о связи своего мужа и 15-летней девочки
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Похоже на бабушку с внучкой": вид сморщенной Пугачевой шокировал народ
"Я оправдывала извращенца": затравленная Проклова раскрыла новые детали домогательств
Политолог Усов о новых убеждениях Протасевича: Система Лукашенко выворачивает души людей
Надо было закопать Ольгу: Погребняк высказалась о скандале в эфире с Бузовой и коньяком
"На злобу дня": Харламов поглумился над оплеванной Бузовой
"Очень жалок": Губерниев продолжил издеваться над Бузовой после слез в прямом эфире
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Неизвестные оставили черную метку на могиле Джигарханяна

Неизвестные оставили черную метку на могиле Джигарханяна

Недавно в Сети появились тревожные новости о состоянии могилы легендарного артиста. Журналисты решили проверить информацию.
прочитано 351 раз

Ранее сообщалось, что с места захоронения исчез песочный холмик, а заголовки гласили о том, что могилу якобы просто сравняли с землей. Виновников хулиганства искали, кажется, всей страной. Некоторые поклонники обвиняли во всем бывшую супругу Армена Джигарханяна, которая незадолго до события убиралась там. Многие же заподозрили преступников, другие просто предполагали, что родственники решили заняться благоустройством места памяти великого актера.

ПО ТЕМЕ

"Что-то страшное": Джигарханян перед свадьбой выдвинул ультиматум сбежавшей Цымбалюк-Романовской

Перекошенный крест и портрет на земле: что случилось с могилой Джигарханяна

 Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

Так, выяснилось, что никто не забросил захоронение, а все переживающие могут теперь спать спокойно. Работники объяснили сотрудникам прессы, что фото было сделано в тот момент, когда рабочие еще не успели привезти песок, чтобы все сделать как полагается. Они отметили, что близкие регулярно посещают могилу и крайне озабочены ее состоянием.

Поразил журналистов лишь один момент. На холмике вдруг появилась странная черная маска. Неизвестные оставили ее, а о причинах остается только гадать. Некоторые предположили, что кто-то решил обозначить, что на этом месте покоится артист.

Кладбищевед Татьяна Скороходская рассказала, что фото могилы сделал тот, кто просто хотел показать себя через громкое событие. Появление темной метки на могиле объяснить она не смогла. По мнению эксперта, это похоже на насмешку.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 17 июня 2021, 14:19 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лучшие роли Армена Джигарханяна

комментарии

Ответить:

кравец
Пожаловаться Ответить
"...фото могилы сделал тот, кто просто хотел показать себя через громкое событие..." Не трудно догадаться хто. Да эта с консервным образованием. Не поётся-не пиянинится, всё по чужим могилам шарахается.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Экс-директор взвыл из-за толпы геев на красной дорожке церемонии "Муз-ТВ"

Премия прошла со скандалом
Сериалы

Целый этаж с кинотеатром и винным погребом: спустивший миллионы на наркотики актер "Друзей" продал пентхаус

Артист несколько лет владел роскошными апартаментами
Шоу-бизнес

"Страх, трепет, волнение": вступившая в брак в Макеева сделала заявление о беременности

Актриса соблюдала все правила
Шоу-бизнес

"Приезжай, пошалим": бывший любовник Макеевой вмешался в ее отношения с мужем

Мужчина написал приглашение

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+