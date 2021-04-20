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"Самая жадная женщина": оставшаяся с носом вдова Марьянова сделала заявление

"Самая жадная женщина": оставшаяся с носом вдова Марьянова сделала заявление

Избранница покойного Дмитрия Марьянова уверяет, что сейчас живет скромно.
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Брат артиста Михаил Марьянов объяснил, что по решению суда в деле о наследстве все получили примерно равные доли. В свою очередь адвокат Виктория Крылова отметила, что сначала вдова актера собиралась оставить себе трехкомнатную квартиру, где пока живет с любовником и дочкой.

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 Дмитрий Юрьевич Марьянов

Дмитрий Юрьевич Марьянов актер

Но Ксения Бик в таком случае обязана была доплатить за квадратные метры, однако средств на это у нее не нашлось. Вдова Дмитрия Марьянова заявила, что живут они очень скромно, на заработки, которые имеют, передает программа "Светская хроника" Пятого канала. С сарказмом она добавила, что как "самая жадная женщина" выбрала "самого богатого" мужчину.

Напомним, после кончины звезды театра и кино в 2017 году за его наследство шла долгая борьба между родственниками. В итоге женщина получила однокомнатную квартиру, часть денег и мотоцикл. Остальные близкие Дмитрия Марьянова также получили положенное. В целом все остались удовлетворены решением служителей Фемиды.

Как писали "Дни.ру", из трешки вдова Дмитрия Марьянова съезжать все же не спешит. Ранее женщина заявила, что намерена оспорить решение суда. Близкие актера же мечтают поскорее выдворить Ксению Бик с жилплощади, которая ей больше не принадлежит.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 20 апреля 2021, 15:28 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Дмитрий Марьянов

комментарии

Ответить:

Гость690952
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Выгнать с треском эту курву из квартиры! Гадость, а не баба! Еще лучше отправить в на родину!
ВЕСЬ НАРОД!
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До чего же наглая бабища!!! По пьяне женила на себе. Потов сем врала, что её <цензура> его дочь, потом отправила дурака Марьянова на верную смерть.
Гость702069
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Эта шелудивая паскуда так привыкла жить за чужой счёт, что без судебных приставов ее с приплодом и любовником не выгонят из квартиры, ради которой она отправила Марьянова на тот свет.
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