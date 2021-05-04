Собчак заговорила о чипировании после новости о разводе

Российская телеведущая Ксения Собчак с юмором отнеслась к теме развода известных личностей.

На днях сооснователь компании Microsoft и один из богатейших людей планеты Билл Гейтс объявил о разводе со своей супругой Мелиндой после 27 лет брака. Причины расставания он не раскрыл. Однако эксперты уже сделали свои ставки.

Некоторые предполагают, что семья могла развалиться из-за невыносимого характера 65-летнего Гейтса, который является трудоголиком. В последнее время он ушел на пенсию и занимался фоном, который он создал совместно со своей женой. Вероятно, общая работа и стала одной из причин развода, пишет "Экспресс-газета".

В своем официальном сообщении Билл Гейтс рассказал, что решение развестись пришло к нему после долгих размышлений. После развода пара продолжит трудиться над совместно начатым делом.

Российская телеведущая Ксения Собчак не смогла промолчать и прокомментировала новость о разводе богатейшего человека планеты. "Чипирование не спасло", – заявила она.

Напомним, Билл Гейтс и его жена Мелинда состояли в браке 27 лет. Брачный контракт они не подписывали. Как пойдет бракоразводный процесс не ясно, однако по информации из открытых источников, состояние Гейтса оценивается в 124 миллиарда долларов. Также у пары есть трое детей.



