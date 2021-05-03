"До слез": Собчак оттянулась с Богомоловым на глазах у матери

Популярная блондинка появилась вместе со знаменитым мужем на торжественном вечере, который устроила ее мать. Сканадальная журналистка и ее возлюбленный предались романтичным танцам у всех на виду. Ксения Собчак нежно падала в объятия ненаглядного мужа, а Константин Богомолов ласково обнимал избранницу за талию. Окружающим стало очевидно, что в браке у этой четы все хорошо и отношения не близятся к разводу. Чувственный танец именитых супругов засняли на камеру.
Ксения Собчак развлекалась на мероприятии в роскошном черном платье в пол с глубоким вырезом на спине. Звезда грациозно двигалась в синих туфлях-лодочках навстречу своему возлюбленному. Константин Богомолов излучал уверенность в нарядном элегантном костюме и хищно разглядывал внешние достоинства белокурой жены.
Журналистка опубликовала видеоролик со дня рождения Людмила Нарутовой в инстаграм-аккаунте. Пользователи Сети высоко оценили интимную связь, которую Ксения Собчак и Константин Богомолов показали на вечеринке. "До слез, трогательно!", "
Шикарная пара! Семейного счастья и любви!", "Ток между супругами ощущается даже на экране", "Это же надо так подходить по внешности друг другу. Это сто процентов на всю жизнь", — написали комментаторы.
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