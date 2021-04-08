"Показал слабость": Кадони пролил свет на свои гомосексуальные контакты

Влад Кадони стал новым гостем программы "Алена, блин!". Ведущий "Дома-2" прокомментировал слухи о своей гомосексуальности.

По словам телеведущего, он уже долгие годы не афиширует личную жизнь. Именно этот факт, считает шоумен, и является одним из поводов для грязных слухов. Впрочем, Влад Кадони знает, откуда ноги растут у подобных сплетен.

"Когда человек не показывает свою личную жизнь, люди начинают додумывать: "Он, наверное, что-то скрывает", – отметил гость программы. Телеведущий уверен, что слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации распускают враги, так как считают, что подобное его может задеть.

Влад Кадони признался, что когда только пришел на шоу "Дом-2", допустил промах – показал свою слабость. "Я был человек, который мог переговорить любого из них, практически никогда не подставлялся. В самом начале кто-то высказал что-то резкое в мой адрес на эту тему, и я очень болезненно отреагировал. Это была единственная тема, по которой я показал слабость", – подчеркнул шоумен.

Как отметил Влад Кадони, после этого участники "Дома-2" начали часто сводить с ним счеты с помощью этой темы.

"Все эти вопросы не имеют никакого смысла. Тут уж кто во что верит. Будут люди, которые будут говорить: "Можно подумать, при камерах он бы признался. Точно нет. Врет", – сказал гость программы.

Телеведущий добавил, что в настоящее время одинок. Он не ищет отношений, а если и встретит свою любовь, то вряд ли будет это афишировать.