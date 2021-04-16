Беременна от свидетеля: обвиняемую в смерти Марьянова не успели посадить в тюрьму

Незадолго до смерти Дмитрий Марьянов был госпитализирован в реабилитационный центр "Феникс" на восстановление из-за алкогольной интоксикации. Там ему стало хуже, и сотрудники центра почему-то не вызвали неотложку. Спустя время его состояние снова ухудшилось и стало критическим. Специалисты центра поняли, что не в силах самостоятельно стабилизировать пациента и повезли его в приемное отделение другой клиники. Актер умер по дороге.
Директор реабилитационного центра обвиняется по двум уголовным статьям – "Оставление в опасности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека". Но пока шло следствие, срок давности по одной из статей истек. По другой статье прокурор просит наказать обвиняемую сроком лишения свободы на три года и штрафом в 350 тысяч рублей, пишет "МК".
Однако за время разбирательства Оксана Богданова вышла замуж за одного из главных свидетелей и скоро родит от него ребенка. Это может стать смягчающим обстоятельством. Тогда ей дадут условный срок и обязуют выплатить штраф.
Ранее вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бик судилась с братом актера Михаилом и единственным его сыном из-за квартиры, дома, автомобиля, мотоцикла и средств на счетах. Суд оставил ей только машину и деньги. Вдова Марьянова не согласилась с таким решением суда и не намерена отдавать наследство. Женщина будет подавать апелляцию.
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