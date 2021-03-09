"У меня шок": Савичева пожаловалась на травлю

Всеми известная исполнительница встала на защиту затравленной участницы. По словам артистки, телезрители повели себя недостойно.
Все дело в том, что результаты всеобщего голосования вызвали общественный резонанс. Поговаривают, что своим выступлением певица Манижа будто "встряхнула всех": показала всю харизму, талант, актуальность и заинтересованность.
"У меня случился шок. Я искренне не понимаю, почему люди так негативно отреагировали. Было национальное голосование, вы же сами ее выбрали!", – высказалась Савичева.
Юлия добавила, что лично была очарована выступлением певицы. В своей песне "Русская женщина" Манижа рассказала о трансформации самоощущения представительниц прекрасного пола за последние несколько столетий в России.
Стоит отметить, что артистка родом из Таджикистана, но с 1990-х годов проживает в Москве. Манижа Сангин ведет активную деятельность в социальных сетях, собирает концертные залы и участвует в знаменитых рекламных акциях. Юлия Савичева заверила, что певица достойно представит нашу страну на конкурсе.
Напомним, что в прошлом году, когда представили группу Little Big, на них так же обрушился шквал негатива и критики. Сейчас же все наоборот разочарованы, что скандальные музыканты не едут на конкурс. Обратившись с риторическим вопросом к публике, Савичева назвала происходящее "странной закономерностью",
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