Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Панин нервно курит в сторонке: Борисов вывалил гениталии перед полицейскими
"Прекрасная пара": Цымбалюк-Романовская предстала в объятиях престарелого красавца
"Муж стоял под окнами": Васильева 13 лет спала с известным режиссером ради ролей
партнеры
Вторник
9 марта
Лента новостей
15:50
"У меня шок": Савичева пожаловалась на травлю
15:45
"Умею кайфовать": Семенович с глубоким декольте нелепо оправдалась за бездетность
15:30
Обтянутая в мини-платье 67-летняя Успенская показала "задорные" соски
15:02
"Во рту не помещается": игривая Дайнеко раскрепостила россиян
14:53
Забыл имя министра: выступление Байдена назвали провальным
14:47
Елизавета II в шоке от распустившей язык Меган Маркл
14:39
Вопиющая мерзость: Собчак сняла себя на унитазе и публично помочилась
14:37
В Электростали мужчина ударил ножом знакомую в ходе ссоры
14:23
В Курганской области женщина выехала на встречную полосу и погибла в ДТП
14:15
"Совсем невысокие": Пригожин о шансах певицы Manizha на победу в "Евровидении-2021"
14:12
"Как дряхлая штора": беременная Маркл вызвала оторопь
14:12
Умер бы на льду: тренер рассказал о страшных рентгенограммах позвоночника Плющенко
14:05
Сын Кончаловского чуть не утонул в бассейне
14:01
В России упростили досрочный выход на пенсию: кого коснутся изменения
13:58
В Новом Уренгое пьяный вахтовик протаранил машину полиции
13:32
Дронов из "Ворониных" о женщинах: Я против эмансипации
13:28
В Подмосковье после хлопка газа возбудили уголовное дело
13:28
В розыске: у солистки группы Hi-Fi начались проблемы с законом
13:22
Обвиненная в "сливе" Миддлтон высказалась после скандального интервью Маркл и принца Гарри
13:20
В московском фитнес-клубе нашли тело иностранного гражданина
13:13
Асмус воссоединилась с Харламовым ради дочери
13:11
После унижения от Бузовой замужнюю избранницу Манукяна предупредили о проблемах
12:46
Toyota Camry: вдохновение на 3,5 литра
12:43
Просмотр сериала поставил брак Джорджа Клуни под угрозу
12:40
Двух волгоградских подростков нашли мертвыми в гараже
12:35
Собравшаяся от России на "Евровидение" Manizha предстала в неприглядном виде
12:29
"Смелая и обреченная": дочь Навки положила голову в пасть дикого зверя
12:27
Такого никто не видел: редкий снимок Водяновой стал сенсацией
12:23
Там мясо: врачи спасают переломанного звездного дизайнера
12:08
Умерла знаменитая писательница Татьяна Полякова
11:49
"Я отекаю, опухаю": звезде сериалов стало плохо после контакта с жеребцом
11:42
"Начинается паранойя": Собчак пришлось отказаться от наркотиков
11:33
"Никаких подарков не дарит": Кержаков наплевал на малолетнего сына
11:31
В Приморье семья провалилась на машине под лед и погибла
11:12
В России за сутки выявили менее 10 тысяч зараженных коронавирусом
11:05
Призыв Украины к разрыву отношений с Россией оценили: Безумцы перешли в наступление
11:04
На сына актера Борецкого совершено дерзкое нападение
10:57
Корикова из "Бедной Насти" показала лицо после слухов об уродующей пластике
10:52
От детства на войне до всенародной славы: яркая жизнь певицы Manizha
10:43
В центре Москвы задержали голого мужчину с топором
10:30
Пачки денег, предложение и загадочная гибель: обнародованы детали романа Азизы и Киркорова
10:13
Появились данные о новых льготах для пенсионеров
10:06
"Это моя глупость": Савичева в порыве эмоций бросила мужа
10:05
Помоги с потенцией и мужиками: геи молятся на могиле умершего от анального разрыва Шевчука
09:30
"Никому здесь в России не надо": Лоза приложил собравшуюся на "Евровидение-2021" певицу Manizha
09:26
Не певцы: Градский безжалостно раскатал Агутина и Билана
09:11
Тихановская сообщила о намерении оппозиции присоединить Белоруссию к антироссийскому альянсу
08:45
"Рыдала горючими слезами": отчаявшаяся Азиза откровенно о потере ребенка
08:36
Три сестры: Алена, Марина и Елена Кравец установят родство ДНК-тестом
08:24
Бородина сообщила об избавлении от зависимости: Я рада
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Могло бы закончиться травмами": Азизе врезали после скандала на шоу
Дрожжина купила трусы на деньги Баталовых
"Видела в первый и последний раз": Шепелев распрощался с домом Фриске
"Чья бы корова мычала": Михалков заткнул за пояс выскочку Собчак
"Облили грязью": Близкие Ланового устроили гадкие разборки
"Повезло Ваганычу": Молодая жена Петросяна выставила наливную грудь
Шоу-бизнес
"У меня шок": Савичева пожаловалась на травлю

"У меня шок": Савичева пожаловалась на травлю

Юлия Савичева. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Накануне стали известны результаты национального зрительского голосования. Многочисленная аудитория решила, что лучшим кандидатом от России на "Евровидении" является певица Манижа. Оказалось, что публика не довольна подобным выбором. Об этом высказалась и Юлия Савичева.
прочитано 231 раз

Всеми известная исполнительница встала на защиту затравленной участницы. По словам артистки, телезрители повели себя недостойно.

ПО ТЕМЕ

"Совсем невысокие": Пригожин о шансах певицы Manizha на победу в "Евровидении-2021"

 Евровидение 2021

Сюжеты Евровидение 2021

Юлия Станиславовна Савичева

Юлия Станиславовна Савичева певица, актриса

Все дело в том, что результаты всеобщего голосования вызвали общественный резонанс. Поговаривают, что своим выступлением певица Манижа будто "встряхнула всех": показала всю харизму, талант, актуальность и заинтересованность.

"У меня случился шок. Я искренне не понимаю, почему люди так негативно отреагировали. Было национальное голосование, вы же сами ее выбрали!", – высказалась Савичева.

Юлия добавила, что лично была очарована выступлением певицы. В своей песне "Русская женщина" Манижа рассказала о трансформации самоощущения представительниц прекрасного пола за последние несколько столетий в России.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva)

Стоит отметить, что артистка родом из Таджикистана, но с 1990-х годов проживает в Москве. Манижа Сангин ведет активную деятельность в социальных сетях, собирает концертные залы и участвует в знаменитых рекламных акциях. Юлия Савичева заверила, что певица достойно представит нашу страну на конкурсе.

Напомним, что в прошлом году, когда представили группу Little Big, на них так же обрушился шквал негатива и критики. Сейчас же все наоборот разочарованы, что скандальные музыканты не едут на конкурс. Обратившись с риторическим вопросом к публике, Савичева назвала происходящее "странной закономерностью",

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 9 марта 2021, 15:50 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Озвучены претенденты на участие в "Евровидении" от России

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Вопиющая мерзость: Собчак сняла себя на унитазе и публично помочилась

Телеведущая шокировала народ
Шоу-бизнес

"У меня шок": Савичева пожаловалась на травлю

Исполнительница публично заступилась за коллегу
Шоу-бизнес

Там мясо: врачи спасают переломанного звездного дизайнера

Жуткое происшествие

Шоу-бизнес

"Это моя глупость": Савичева в порыве эмоций бросила мужа

Певица приняла решение из-за трагедии в семье

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+