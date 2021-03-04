Обиженная Седокова врезала Галкину из-за грязных трусов

Недоброжелатели судачат о том, что артистки, имеющая троих детей от разных мужчин, намерена вновь родить и разойтись с баскетболистом Янисом Тиммой. Сама же Анна Седокова утверждает, что искренне счастлива со спортсменом.
Разговор на тему личной жизни звезды стал причиной скандала на шоу. В эфире показали сюжет о прошлые связи Анны Седоковой. Исполнительница посчитала его предвзятым. Свои эмоции она высказала в "Инстаграм".
Анна Седокова назвала передачу Максима Галкина г***м. Она объяснила, что ее звали участвовать в программе о женщинах, которые многого добились, а вовсе не стирать ее трусы. По словам певицы, это она делает дома сама.
Напомним, звезда замужем за баскетболистом, который намного младше нее. До замужества пара встречалась в течение года.
Девушка часто публикует в микроблоге совместные фото со спортсменом и не стесняется открыто выражать к нему свои чувства. Некоторые пользователи Сети, правда, считают, что Анна Седокова показывает слишком чувственные и откровенные фото, выставляя напоказ то, что должно быть только между влюбленными.
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