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Обиженная Седокова врезала Галкину из-за грязных трусов

Обиженная Седокова врезала Галкину из-за грязных трусов

Анна Седокова. Фото: www.instagram.com/annasedokova
Анна Седокова осталась крайне недовольна участием в передаче "Сегодня вечером" на Первом канале. Певица объяснила поклонникам, почему ушла со съемок во время программы.
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Недоброжелатели судачат о том, что артистки, имеющая троих детей от разных мужчин, намерена вновь родить и разойтись с баскетболистом Янисом Тиммой. Сама же Анна Седокова утверждает, что искренне счастлива со спортсменом.

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 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Разговор на тему личной жизни звезды стал причиной скандала на шоу. В эфире показали сюжет о прошлые связи Анны Седоковой. Исполнительница посчитала его предвзятым. Свои эмоции она высказала в "Инстаграм".

Анна Седокова назвала передачу Максима Галкина г***м. Она объяснила, что ее звали участвовать в программе о женщинах, которые многого добились, а вовсе не стирать ее трусы. По словам певицы, это она делает дома сама.

Напомним, звезда замужем за баскетболистом, который намного младше нее. До замужества пара встречалась в течение года.

Девушка часто публикует в микроблоге совместные фото со спортсменом и не стесняется открыто выражать к нему свои чувства. Некоторые пользователи Сети, правда, считают, что Анна Седокова показывает слишком чувственные и откровенные фото, выставляя напоказ то, что должно быть только между влюбленными.

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Автор: 4 марта 2021, 08:50 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Анна Седокова раскрыла секрет стройной фигуры

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