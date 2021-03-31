"Пиво с меня, рак с тебя": Седокова цинично поглумилась над онкобольным Тиньковым

Светская львица Анна Седокова достаточно известная персона шоу-бизнеса, у которой есть как поклонники, так и ненавистники. Артистка уверенно принимает амплуа роковой красотки, имеющей дикую популярность, и старается не ударить в грязь лицом. Тем не менее недавно звезда приняла участие в ютуб-шоу "Comment Out" вместе с Ксенией Бородиной и решилась на отчаянные шутки. Ведущий уговорил Анну Седокову посмеяться над Олегом Тиньковым — известным бизнесменом, который отважно сражается с раком крови.
Певица написала в инстаграм-канале онкобольного мужчины циничный комментарий. "Олежа, дорогой, ты куда пропал? Будет время — заезжай в гости, сходим в баню. Пиво с меня, рак с тебя", — выразилась знаменитость. Своеобразный юмор поп-дивы вполне мог причинить банкиру негативные эмоции, ведь над такими вещами, как жизнь и здоровье, шутить умеет не каждый.
Анна Седокова призналась, что понимает возможные последствия своей выходки. Чтобы сгладить ситуацию, певица пообещала помочь одному или даже паре онкобольных людей. Поп-дива объявила в эфире ютуб-шоу, что разместит в инстаграм-канале благотворительный пост о сборе денег больным раком. Однако пока Анна Седокова не делала публикаций с призывами о сборе средств, но выпуск юмористического проекта со своим участием уже успела пропиарить.
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