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Придется лечь под нож: стало известно об операции Светланы Ходченковой

Придется лечь под нож: стало известно об операции Светланы Ходченковой

Светлана Ходченкова отправится в космос. Перед полетом на МКС звезде придется пройти через хирургическое вмешательство.
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Знаменитость прошла серьезный отбор для роли в фильме, который будут снимать на Международной космической станции Роскосмос. У 20 кандидаток, задействованных в картине, должно быть идеальное здоровье. Большинство женщин отсеялось из-за проблем со зрением и лор-органами.

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Светлана Ходченкова актриса

Появилась информация, что Светлане Ходченковой придется лечь под нож хирурга. Ей должны удалить либо гланды, либо аденоиды.

Девушкам надо пройти через центрифугу, невесомость и побывать в замкнутом пространстве. Кроме того, им необходимо быть психологически устойчивыми и уметь быстро предпринимать нужное действие. Уже известно, что космический корабль с режиссером, актрисой и космонавтом планируется на 20 сентября 2021 года.

Напомним, в конце прошлого года Светлана Ходченкова стала жертвой злоумышленников в Сети. Мошенники от ее имени проводили специальный марафон. Артистка вовремя заподозрила неладное. Она разместила в своем инстаграм-аккаунте предупреждающую запись, в которой сообщила об афере. Звезда заверила, что не участвует ни в каких марафонах и деньги не собирает.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 30 марта 2021, 16:58 Источник: "Московский комсомолец" ✓ Надежный источник
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