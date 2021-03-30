Придется лечь под нож: стало известно об операции Светланы Ходченковой

Светлана Ходченкова отправится в космос. Перед полетом на МКС звезде придется пройти через хирургическое вмешательство.

Знаменитость прошла серьезный отбор для роли в фильме, который будут снимать на Международной космической станции Роскосмос. У 20 кандидаток, задействованных в картине, должно быть идеальное здоровье. Большинство женщин отсеялось из-за проблем со зрением и лор-органами.

Появилась информация, что Светлане Ходченковой придется лечь под нож хирурга. Ей должны удалить либо гланды, либо аденоиды.

Девушкам надо пройти через центрифугу, невесомость и побывать в замкнутом пространстве. Кроме того, им необходимо быть психологически устойчивыми и уметь быстро предпринимать нужное действие. Уже известно, что космический корабль с режиссером, актрисой и космонавтом планируется на 20 сентября 2021 года.

Напомним, в конце прошлого года Светлана Ходченкова стала жертвой злоумышленников в Сети. Мошенники от ее имени проводили специальный марафон. Артистка вовремя заподозрила неладное. Она разместила в своем инстаграм-аккаунте предупреждающую запись, в которой сообщила об афере. Звезда заверила, что не участвует ни в каких марафонах и деньги не собирает.

