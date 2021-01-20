Ходченкова без штанов довела россиян до исступления

Стоит отметить, что знаменитость нечасто публикует откровенные кадры, однако накануне своего дня рождения все же решила побаловать фанатов. В личном блоге актриса опубликовала снимок в нижнем белье. Артистка предстала перед камерой в боди нежно-розового цвета с длинными рукавами.
Облегающая одежда отлично подчеркнула точеную фигуру Светланы Ходченковой – упругие бедра, плоский живот... Стоит отметить, что на фотографии девушка предстала почти без макияжа. Поклонники остались в восторге от "естественного" образа звезды.
"Светлана, восхищаюсь Вами! У Вас редкая красота – Вы прекрасны и с макияжем, и без! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Свежая, естественная. Круто без макияжа. Все бы так себе позволяли", "Молодость, это всегда красиво", "Красавица! И какая талантливая актриса!", "Шикарный образ", "Жаль, ноги целиком не поместились", "Какая вы беленькая вся", – написали в комментариях.
Напомним, ранее сообщалось, что Светлана Ходченкова стала жертвой мошенников. Злоумышленники решили нажиться на имени звезды, разместив ее фотографию для привлечения внимания в марафоне. К счастью, актриса быстро среагировала на публикацию и в личном блоге предупредила поклонников об аферистах.
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