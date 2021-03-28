"Господь Всемогущий": показавшая невероятные умения Ходченкова довела до экстаза

38-летняя актриса освоила сложный танцевальный элемент. Светлана Ходченкова похвасталась длинными стройными ножками.

Актриса много лет занимается пол дэнсом – танцует на шесте. Пилон знаменитость начала осваивать специально для съемок в картине "Воин", премьера которого состоялась в 2015 году. Стрип-танец так понравился Светлане Ходченковой, что она берет уроки до сих пор.

В личном микроблоге Светлана показала видео, которое записала во время тренировки. Ходченкова показала сложный элемент. Знаменитость, облаченная в черные топ, легинсы в тон и специальные туфли-стрипы, вращается вокруг пилона.

Отметим, пол дэнс требует серьезной физической подготовки. Эта разновидность танца включает в себя элементы спортивной гимнастики и акробатики. В одном из интервью Светлана Ходченкова признавалась, что на первых занятиях стерла руки в кровь. "Когда пришла на второй урок, несмотря на перчатки, было полное ощущение, что хватаешься за раскаленное железо..." - отмечала знаменитость.

Пользователи Сети с восторгом встретили свежий ролик актрисы. По мнению подписчиков, у звезды атлетичное, красивое тело и бесконечные ноги. Видео Светланы Ходченковой оценил актер Сергей Бурунов. В комментариях он оставил смайлики-сердечки.

"Господь всемогущий (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Очень красиво! Эффект объемного света, как вишенка на торте", "😍😍😍😍😍😍 так грациозно и красиво и свет какой, под стать Светлана вам 🔥🔥🔥 в солнечных лучах😍", "Эти ногииииии😍🔥🔥🔥", "😍как красиво, у меня эстетический восторг 🤩", "Светлана, вы такая неземная 😍", – пишут доведенные до экстаза обитатели Интернета.