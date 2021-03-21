Савичева об оставленной без присмотра дочери: Очень волнительный момент

Вокалистка и ее супруг Александр Аршинов воспитывают четырехлетнюю дочь Анну. Долгое время Юлия Савичева скрывала малышку от общественности. Впервые личико маленькой Анны артистка показала несколько месяцев назад. Оказалось, что кроха – папина копия.
С тех пор Савичева охотнее делится в личном микроблоге информацией о дочери. Юлия обсуждает с подписчиками вопросы воспитания. Так в свежей публикации вокалистка призналась, что не смогла бы оставить наследницу одну дома. Сейчас Анна постоянно находится под присмотром взрослого.
"Когда я смогу оставлять ее без присмотра – не знаю, очень волнительный момент", – призналась артистка. Между тем Юлия понимает, что девочка взрослеет и скоро пойдет в школу. По словам знаменитости, она, скорее всего, не сможет спокойно заниматься делами, зная, что кроха предоставлена сама себе.
Савичева рассказала также, что ее саму довольно рано начали оставлять одну дома – лет в семь. Юлия, приходя со школы, играла с собакой. Никаких проблем родителям она не доставляла. В моменты, когда становилось особенно тревожно, она уходила к соседям и ждала маму у них.
Отметим, что с самого рождения дочь Савичевой живет в Португалии. Анна растет у дедушки и бабушки по папиной линии. Юлия и Александр приезжают к наследнице каждые полтора месяца.
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