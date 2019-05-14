Эрнста и Малышеву сняли на тайном крещении сына
В марте российский дизайнер Екатерина Малышева подарила Эрнсту Августу Ганноверскому сына. О прибавлении в семействе супруги не распространялись, но сообщили, что мальчика назвали Вельфом Августом. Что уж говорить о крещении – Эрнст и Екатерина предпочли о нем не сообщать. И журналисты ничего не узнали бы, если бы не тщеславие гостей торжественного мероприятия.
Родственники и близкие друзья обнародовали кадры с церемонии в Instagram. Судя по всему, крещение сына Эрнста и Малышевой состоялось 11 мая в замке Мариенбург, пишет StarHit. По данным западной прессы, крестными Вельфа Августа стали принцесса Греции и Дании Мария-Олимпия и Хулио Марио Санто-Доминго – младший.
На попавших в Сеть снимках можно разглядеть все семейство – девочку, сидящую на руках у матери, и мальчика, лежащего в обилии светлых одеял, у отца. После церемонии Эрнст и Екатерина устроили банкет, причем все там же, на территории замка. Мероприятие было выдержано в средневековом стиле.
О том, что российский дизайнер Екатерина Малышева ждет второго ребенка от принца Эрнста Августа Ганноверского, стало известно осенью 2018 года. Супруги были замечены на свадьбе Евгении, внучки британской королевы Елизаветы II, где собрались многие высокопоставленные гости. Малышева появилась на публике в белом наряде, который выдал ее округлившийся живот.
Напомним, что у пары есть дочь. Елизавета появилась на свет в феврале 2018 года в госпитале Ганновера.
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