Седокова устроила скандал на съемках федерального канала

Накануне Анна Седокова хлопнула дверью в одной из студий. Исполнительница негативно высказалась в адрес ведущего и всей съемочной группы Первого канала.

По мнению певицы, программа Максима Галкина выставила ее в неприглядном свете. Седокова заявила, что канал отнесся к ней предвзято и обнародовал лживый ролик о ее жизни.

Стоит отметить, что личный рассказ Анны вызвал негативную реакцию публики. Многочисленная аудитория не оценила работу телестудии и обрушила на певицу шквал критики. Так, всплыли, многочисленные романы, рождение детей от различных отцов и постоянные вечеринки.

"Муж никогда не критиковал меня за откровенные фото для журналов и детей от разных мужчин. Ни о каких страданиях не шло речи. Все это было показано в одностороннем свете", – высказалась артистка.

Поклонники сделали акцент на том, что певица "выстрадала" свой брак и запугала новоиспеченного избранника. Несмотря на бурное обсуждение, Галкин все же попытался "приземлить" Седокову и добиться адекватной оценки произошедшего.

Сама же Анна не стала слушать ведущего и демонстративно покинула студию. Певица добавила, что не готова терпеть публичное унижение и рекомендовала представительницам прекрасного пола научиться говорить "нет".

Напомним, что Седокова переодически получает пощечины от поклонников. Как только артистка публикует откровенные фотографии в личном блоге "Инстаграм", она сразу же страдает из-за негативных комментариев.