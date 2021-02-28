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Седокова устроила скандал на съемках федерального канала

Седокова устроила скандал на съемках федерального канала

Анна Седокова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Накануне Анна Седокова хлопнула дверью в одной из студий. Исполнительница негативно высказалась в адрес ведущего и всей съемочной группы Первого канала.
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По мнению певицы, программа Максима Галкина выставила ее в неприглядном свете. Седокова заявила, что канал отнесся к ней предвзято и обнародовал лживый ролик о ее жизни.

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Стоит отметить, что личный рассказ Анны вызвал негативную реакцию публики. Многочисленная аудитория не оценила работу телестудии и обрушила на певицу шквал критики. Так, всплыли, многочисленные романы, рождение детей от различных отцов и постоянные вечеринки.

"Муж никогда не критиковал меня за откровенные фото для журналов и детей от разных мужчин. Ни о каких страданиях не шло речи. Все это было показано в одностороннем свете", – высказалась артистка.

Поклонники сделали акцент на том, что певица "выстрадала" свой брак и запугала новоиспеченного избранника. Несмотря на бурное обсуждение, Галкин все же попытался "приземлить" Седокову и добиться адекватной оценки произошедшего.

Сама же Анна не стала слушать ведущего и демонстративно покинула студию. Певица добавила, что не готова терпеть публичное унижение и рекомендовала представительницам прекрасного пола научиться говорить "нет".

Напомним, что Седокова переодически получает пощечины от поклонников. Как только артистка публикует откровенные фотографии в личном блоге "Инстаграм", она сразу же страдает из-за негативных комментариев.

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Автор: 28 февраля 2021, 16:41 Источник: Первый канал

комментарии

Ответить:

Гость628848
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Натуся
Правильно сделала.
Молодчинка!
А чего правда глаза колет: мужиков было много, дети от разных отцов, уводила женатых? Где неправда ? Хочет, чтобы сказали , что дети от одного отца и 1 раз замужем была, пусть очередной кошелёк даст бабосы и снимет о себе любимой «правдивый фильм», бедняжку оболгали , наверно хотела, чтобы бабла за съемку добавили, а никто звязду не побежал догонять ... сижу плачу )
Натуся
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Правильно сделала.
Молодчинка!
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