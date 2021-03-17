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Объявлены новые даты и место проведения "Премии МУЗ-ТВ"

Объявлены новые даты и место проведения "Премии МУЗ-ТВ"

В мае 2020 года пришла печальная информация – из-за пандемии коронавируса намеченная на лето "Премия МУЗ-ТВ" не состоится. Тогда организаторы обещали перенести премию на год. Но сейчас стало известно, что изменились и дата, и место.
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Прежний генеральный директор канала Арман Давлетяров говорил, что приняв во внимание ситуацию с коронавирусом, мероприятие состоится 4 июня 2021 года на ВТБ-Арене. Мол, билеты действительны, а объявленный ранее состав ведущих церемонии не изменился: Александр Ревва, Максим Галкин, Ксения Собчак и Ольга Бузова.

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У нового же руководства "МУЗа" другие настроения. По новым данным премия пройдет 4 июня в во дворце спорта "Мегаспорт", а ведущих объявят только 22 марта.

В этом году телеканал дарит особенную надежду как звездам поп-сцены, так поклонникам и зрителям на "свет в конце тоннеля". Именно поэтому для создания темы и слогана церемонии организаторы использовали емкую и многозначную игру слов: "Премия МУЗ-ТВ 20/21" – "Начало света". С одной стороны, это обратное значение фразы "конец света", с другой – появление некоего маяка, на который можно ориентироваться всей музыкальной индустрии.

"Работа над постановкой не останавливалась все это время, и я могу с уверенностью сказать, что это будет технологичное шоу с использованием самых последних трендов в спецэффектах и режиссуре, – говорит постановщик Олег Бондарчук. – На сцену выйдут неожиданные дуэты и обрушат мощь абсолютных хитов! Обещаю, эта церемония запомнится надолго: мы подарим свет и вдохновляющую силу!"

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 17 марта 2021, 09:34
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