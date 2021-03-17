Объявлены новые даты и место проведения "Премии МУЗ-ТВ"

Прежний генеральный директор канала Арман Давлетяров говорил, что приняв во внимание ситуацию с коронавирусом, мероприятие состоится 4 июня 2021 года на ВТБ-Арене. Мол, билеты действительны, а объявленный ранее состав ведущих церемонии не изменился: Александр Ревва, Максим Галкин, Ксения Собчак и Ольга Бузова.
У нового же руководства "МУЗа" другие настроения. По новым данным премия пройдет 4 июня в во дворце спорта "Мегаспорт", а ведущих объявят только 22 марта.
В этом году телеканал дарит особенную надежду как звездам поп-сцены, так поклонникам и зрителям на "свет в конце тоннеля". Именно поэтому для создания темы и слогана церемонии организаторы использовали емкую и многозначную игру слов: "Премия МУЗ-ТВ 20/21" – "Начало света". С одной стороны, это обратное значение фразы "конец света", с другой – появление некоего маяка, на который можно ориентироваться всей музыкальной индустрии.
"Работа над постановкой не останавливалась все это время, и я могу с уверенностью сказать, что это будет технологичное шоу с использованием самых последних трендов в спецэффектах и режиссуре, – говорит постановщик Олег Бондарчук. – На сцену выйдут неожиданные дуэты и обрушат мощь абсолютных хитов! Обещаю, эта церемония запомнится надолго: мы подарим свет и вдохновляющую силу!"
Популярные темы форума
Как по по-вашему, мир победит пандемию?
Самая защищенная страна Россия
Прекратить насилие над женщинами
Дьяволы существуют
Сила воли
Подскажите что мне делать?
На курорты со справкой
Какая разница сколько лет?
Тип характера.
Хочу стать дьяволом