Галлюцинации? Бросившая дочь Савичева перепутала веру в Бога с магией

Выпускница "Фабрики звезд" Юлия Савичева в свежем интервью назвала себя верующим человеком. При этом она утверждает, что верит в магию. Вот только вера и магия ничего общего между собой не имеют.

Юлия Савичева призналась, что верит в сверхъестественное. Иногда она даже видит вещие сны. Так случилось в то время, когда она была беременна своей дочерью. Все утверждали, что родится мальчик, а она была уверена в обратном. так и случилось. Еще певица точно предсказала дату своих родов, и это тоже совпало.

33-летняя Юлия Савичева рассказала, что всегда внимательно относится к знакам. Так ей удается избежать чего-то негативного в жизни.

"Я очень чувствительна к магии, – откровенничала исполнительница. – Я верующий человек, и когда дело касается темных сил, мне начинают сниться сны", – рассказала Савичева в ютуб-шоу "Ходят слухи".

Медики считают, что видения являются человеку наравне с галлюцинациями. Это некий обман психики, который происходит на уровне подсознания. Вот только с верой в Бога магия и различные видения не имеют ничего общего. В православии напротив выступают категорически против магии и всякого рода сверхъестественного.

Возможно, Юлия Савичева возомнила себя пророком, раз ей так легко удается предсказывать события. Так или иначе, она утверждает, что сама вымолила у Бога ребенка после потери первенца. Она пыталась забеременеть несколько лет.

Летом 2017 года на свет появилась дочь Юлии Савичевой от супруга Александра Аршинова. Девочку назвали Анной. Исполнилась давняя мечта певицы. Она наконец стала мамой.

Сейчас дочь Савичевой живет отдельно от матери. Ее растят родители Юлии, которые живут в Португалии. Савичева видится с дочерью очень редко – иногда раз в три месяца. А во время пандемии она и вовсе несколько месяцев подряд не видела наследницу. Певица считает, что ребенку там хорошо. Однако многие поклонники укоряют певицу за то, что она якобы бросила дочь на произвол судьбы. Все-таки, какими хорошими не были бабушки и дедушки, а родных мать и отца не заменишь.