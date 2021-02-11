Как две капли воды: трехлетняя дочь растет копией Савичевой

Юлия Савичева не виделась с трехлетней дочерью Аней несколько месяцев. Певица наконец-то прилетела в Португалию, чтобы навестить наследницу, которую воспитывают бабушка и дедушка.

Юлия Савичева родила дочь в Португалии, где живут родители ее супруга Александра Аршинова. После того, как малышка появилась на свет, певица вернулась в Москву, чтобы продолжить карьеру. Муж артистки тоже улетел в столицу на заработки.

В беседе с журналистами Савичева призналась, что тяжело переживает разлуку с дочерью. Однако певица понимает, что не может быть рядом с ней каждый день. Она бесконечно благодарна родителям супруга, которые помогают ей растить Аню. Юлия не решилась бы оставить наследницу с няней, поскольку не доверяет посторонним людям.

Многие замечают, что дочь растет копией Савичевой. Трехлетняя девочка не только внешне похожа на знаменитую мать, но и демонстрирует черты характера, присущие родительнице. По словам Юлии, ее дочь такая же упертая и гиперэмоциональная.

Кроме того, Аня проявляет любовь к музыке, удивляет родителей чувством ритма, быстро запоминает мелодии и слова. Также девочка много танцует. Савичева не скрывает, что поддержит дочь, если та захочет стать певицей, пишет Пятый канал.

Напомним, ранее Юлия Савичева рассказала, что хочет родить второго ребенка. Артистка, у которой нет братьев и сестер, всегда мечтала о большой семьей.