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Шоу-бизнес
Жаба душит: Сенчукова плюнула на подарок Рыбину в честь 23 февраля

Жаба душит: Сенчукова плюнула на подарок Рыбину в честь 23 февраля

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Жена основателя группы "Дюна" отказалась от подарков родным ко Дню защитника Отечества. Наталья Сенчукова решила потратить финансовые накопления на другие нужды.

Продолжение: Исхудавшая Долина потрясла народ
прочитано 1227 раз

Супруга Виктора Рыбина ничего не дарит на 23 февраля мужу и сыну уже несколько лет. Наталья Сенчукова считает презенты родственникам по случаю этого государственного праздника излишними. Она даже не задумывается о том, что могла бы вручить дорогим людям, так как это не входит в ее планы. "Дарить что-то хорошее – сложно, денег не напасешься", – объявила певица. Идея отречься от традиции вручать мужчинам приятные вещи в День защитника Отечества пришла в голову Натальи Сенчуковой из-за неудобного рабочего графика.

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Артистка уверена – женщинам не обязательно опустошать кошелек ради мужчин и тратить уйму времени на поиск вещей, которые придутся им кстати. По ее мнению, дамам стоит только принимать материальные блага от представителей сильного пола. Наталья Сенчукова считает, что на 23 февраля достаточно ухаживать за любимыми мужчинами и радовать их вкусными блюдами.

Близкие Виктора Рыбина в этот праздник собираются одной компанией и приятно проводят время. Наталья Сенчукова признает главными атрибутами семейного благополучия еду, внимание и здоровье. Как полагает артистка, пандемия коронавируса дала ее родным осознать и принять эти ценности как основные элементы комфортного сосуществования.

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Автор: 22 февраля 2021, 17:14 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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