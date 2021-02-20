Бабенко заговорила о смерти после ухода близкого человека

По словам знаменитости, артисты чувствуют незримое присутствие Галины Борисовны. Однако, как отметила актриса, ей очень не хватает тех душевных разговоров с режиссером, наставлений, поддержки.
Недавно Алена Бабенка в очередной раз вышла на сцену в спектакле "Три сестры", который поставила Волчек. В тот день ей очень не нравилось все, что делали актеры, как шло действие. "Казалось, что он весь разваливается по кускам, нет Галины Борисовны, и он просто умирает. Меня все бесило, все раздражало", – поделилась актриса.
По словам знаменитости, она даже задумалась о том, что пора уходить из спектакля, да и в целом его пора закрывать, ведь постановка идет на сцене "Современника" уже очень долго. Однако после окончания представления зрители буквально искупали актеров в овациях. Как отметила Алена Бабенко, она уже давно не видела столь теплого приема.
Тогда артистка задумалась о наследии Волчек, ведь гости театра до сих пор чувствуют то, что она закладывала в постановку, а значит, все хорошо. Для знаменитости было удивительно, что зрители и актеры так по-разному чувствуют происходящее на сцене.
"Господи, Галина Борисовна, наверное, вам бы очень понравилось сегодня", – добавила Алена Бабенко.
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