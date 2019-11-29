Алена Бабенко положила Аллу Пугачеву на лопатки

Звезда решила перепеть Аллу Пугачеву и выбрала композицию "Айсберг". Кроме того, она сменила имидж, чтобы больше походить на Примадонну. Для поддержания амплуа Алена надела парик, накрутив пряди в локоны.
Запись своего исполнения она опубликовала в инстаграм-аккаунте. "Настроение – Алла Пугачева 😉", – гласит подпись.
Поклонники не ожидали, что актриса обладает такими вокальными способностями. Многие отметили, что у Бабенко получилось перепеть Пугачеву. "Не хуже оригинала!", "Теперь у меня сомнение: а Пугачева ли эту песню пела?" – удивились подписчики.
"Алена лучше Аллы!" – заявил обожатель.
Тем не менее некоторые не поддержали знаменитость. "Ой, не надо...Оставайтесь самой собой", "Фу!", "Старит такая прическа", – раскритиковали Бабенко злопыхатели.
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