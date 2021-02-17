Родня не может вырвать наследство у вдовы Марьянова

Родственники уже отчаялись добиться своего. Они считают, что ушлая вдова специально затягивает суды. Адвокат они Дмитрия Марьянова Виктория Крылова сообщила, что избранница знаменитости не приходит на заседания, постоянно меняя своих защитников.
Раздор между близкими звезды и его вдовой идет из-за двух квартир в Москве, дачи, машины, двух мотоциклов и нескольких денежных счетов. В настоящее время Ксения Бик живет со своим любовником в квартире артиста, передает программа "Светская хроника" Пятого канала.
Другую квартиру она сдает. Родитель Дмитрия Марьянова уже утомился от бесконечных судебных тяжб. Пенсионер решил потребовать с Ксении Бик возместить ему расходы и выплатить денежную компенсацию.
Суд пошел пожилому мужчине навстречу и заставил вдову артиста выплачивать отцу покойного 90 тысяч рублей. Но это существенно меньше, чем просил родитель знаменитости.
Кроме того, идет и расследование причин смерти Дмитрия Марьянова. Напомним, актер умер при весьма запутанных обстоятельствах в реабилитационном центре "Феникс". Близкие звезды уверены, что главная виновница кончины артиста — руководитель центра.
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