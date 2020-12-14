"Мы тут рыдаем": Савичева довела Галкина с Пугачевой

Певица приняла участие в шоу "Один в один!". Ей нужно было изображать звезд шоу-бизнеса: копировать их голоса, воспроизводить внешний вид. Одним из самых ярких номеров стало перевоплощение в Аллу Борисовну. Оказалось, образ артистки оценили не только члены жюри.
После выхода шоу с певицей связался Максим Галкин. Он рассказал, что они с супругой пришли в восторг, увидев выступление, и не смогли сдержать слез. Юля Савичева призналась, что была приятно шокирована и польщена вниманием пары. Пародист сказал: "Ты знаешь, мы тут рыдаем. Мы посмотрели номер и вот обсуждаем похоже или не похоже. Некоторые не могут говорить, они плачут. Алла хочет с тобой поговорить",
По словам певицы, Алла Борисовна отметила, что Юлия была немного зажата во время выступления, однако второй раз песня звучала более уверенно. Отметим, что образ подарил Савичевой наивысший балл, а в финале шоу она заняла второе место.
Напомним, ранее своими впечатлениями от программы "Секрет на миллион" с Юлией поделилась Лера Кудрявцева. Она рассказала, что помимо певицы, в студии был и ее супруг. Отношения пары сейчас очень теплые и нежные. Ведущая отметила, что Савичева поражает своей искренностью, и из нее получилась трогательная, любящая мама. Однако сейчас жизнь семьи не очень проста: дочь пары живет в Португалии с бабушкой и дедушкой, а родители видят ее только на фотографиях. Оказалось, что у Юлии Савичевой очень строгий отец, который долгое время не принимал ее избранника.
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