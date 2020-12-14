"Мы тут рыдаем": Савичева довела Галкина с Пугачевой

Юлия Савичева уже 20 лет является одной из самых востребованных певиц. В новом выпуске шоу "Секрет на миллион" она рассказала множество интересных историй, а также поделилась интересными деталями своих отношений с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.



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