Мать-тварь: избиение годовалого ребенка довело 54-летнюю Поплавскую до трясучки

Актриса театра и кино, теле– и радиоведущая, театральный педагог Яна Поплавская славится своей принципиальной гражданской позицией. Вот и в очередной раз



"Я в шоке, возмущена до предела, просто до трясучки! – кричит шокированная Поплавская –

Можно показывать Киркорова за столом с голубым "ихтиандром", показывать как мастурбирует Дзюба, можно показывать мат в блогах Собчак".

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При это другой шок-контент социальные сети часто пропускают. "Оказывается, нельзя иллюстрировать новость об избиении матерью-тварью годовалого ребенка, Цензура!" – бьется в припадке Яна.

"Когда публичный человек хочет привлечь внимание к проблеме жестокости, которая сжирает общество, тогда нужно заблокировать меня и мой пост! Идиотизм в высшей степени!

Но меня не остановить, я не собираюсь молчать!", – заверила возмущенная жестокостью Поплавская у себя в социальной сети.

У самой Поплвской тоже есть дети. Поэтому она знает, что насилие над ними неприемлемо! Старший сын — Клим Поплавский (род. 14 сентября 1985) — режиссер, автор фильмов "Приличные люди", "С Новым годом, мамы!" Младший сын — Никита Поплавский (род. 8 августа 1996) работает в сфере строительства в Москве.