"Дай бог ей здоровья!": изменившаяся после тяжелой болезни Фрейндлих поразила народ

После тяжелой формы ковида Алиса Фрейндлих смогла поправиться и активно жить дальше.

Прошлой зимой 86-летняя артистка сильно напугала россиян. Звезда "Служебного романа" подхватила коронавирус и попала в больницу с тяжелым поражением легких. За здоровье Алисы Фрейндлих молилась чуть ли не вся страна, и она победила болезнь, прошла длительную реабилитацию, а потом даже вернулась на сцену.

Накануне свежим снимком Алисы Бруновны в своем инстаграм-аккаунте поделился актер Вячеслав Манучаров. Очевидно, коллеги вместе играли в спектакле, а после попросили запечатлеть их в гримерке. Некоторые пользователи даже не узнали великую актрису – видимо, болезнь и возраст повлекли за собой соответствующие изменения во внешности.

Другие же подписчики были просто поражены счастливой улыбкой, высокой трудоспособностью и позитивным настроем актрисы, в недавнем прошлом пережившей тяжелую болезнь. Люди завалили Фрейндлих комплиментами и пожеланиями здоровья.

Фолловеры написали:

"Потрясающая актриса, дай бог ей здоровья еще на долгие года" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Этой женщиной можно только восхищаться", "Крепкого здоровья этой женщине, очень талантливая и самая лучшая", "Какая же она шустрая и не по времени молодая. Пример для всех!"

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что победившую ковид Алису Фрейндлих встретили громким свистом.