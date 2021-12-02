"Его убивают": Коллега выступила с пугающим сообщением о больном Зайцеве

На днях звездный дизайнер Аника Керимова рассказала о состоянии модельера Вячеслава Зайцева. Коллеги встретились на вручении премии и удивилась увиденным.
По словам Керимовой, за два последних месяца Вячеслав зайцев сильно изменился. Врачи, по мнению дизайнера, сделали чудо, и кутюрье снова чувствует себя хорошо и даже внятно разговаривает.
Однако после премии в СМИ стали появляться новости о том, что на больном Зайцеве зарабатывают деньги, таская его по мероприятиям. В Сети же появилось его фото, где он в инвалидном кресле.
"Вячеслава Михайловича убивают морально. К сожалению, рядом с ним, помимо настоящих друзей, есть и непорядочные люди, которым очень не нравится, что в жизни Зайцева произошли позитивные изменения", – сказала Керимова.
Дизайнер отметила, что у известных людей всегда много завистников, поэтому некоторые не рады тому, что модельеру полегчало.
Напомним, Вячеслав Зайцев серьезно болен. Несколько лет назад ему диагностировали болезнь Паркинсона. Знаменитый дизайнер передвигается в инвалидной коляске, некоторое время назад он чуть не утратил речь.
Несмотря на это, в зал на вручении своей премии Зайцев вошел сам. Это видели все присутствующие. Поэтому Керимова призвала недоброжелателей отстать от великого кутюрье и дать ему спокойно жить еще долгие годы.