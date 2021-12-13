Оскорбленный бывший муж наказал Максакову на тысячи рублей

Мария Максакова назвала своего бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина "вором в законе".

Ожесточенные разборки между экс-супругами продолжаются уже довольно давно. Известно, что оперная дива даже обращалась к главе МВД, чтобы добиться уголовного наказания для отца своих детей. Мария Максакова утверждала, что ее бывший избранник поднимал на нее руку и даже пытался отобрать ее недвижимость.

Оскорбленный Владимир Тюрин не стал терпеть таких заявлений и пошел в суд с требованием взыскать со знаменитой певицы пять миллионов рублей по иску о защите чести и достоинства. Суд встал на сторону мужчины и удовлетворил его требования, правда, всего лишь частично.

Как сообщил РИА ФАН, Тюрину удалось наказать бывшую гражданскую жену на 120 тысяч рублей. Заявления Максаковой о насилии со стороны Тюрина судом не подтвердились. Впрочем, судя по всему, это еще не конец скандальной истории. Уже известно, что знаменитость намерена обжаловать это решение суда.

Напомним, правосудие уже не в первый раз встает на сторону экс-супруга Максаковой. Около двух месяцев назад судом был отклонен иск звезды с требованием лишить Тюрина родительских прав. При этом встречный иск отца двоих детей о взыскании алиментов с их матери опять же был частично удовлетворен.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как вынужденная платить алименты Мария Максакова огрызнулась собственным детям.