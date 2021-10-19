Уходит от ответственности: Максакова назвала цель отказа Тюрина от криминального статуса

Бывший гражданский муж оперной дивы Марии Максаковой Владимир Тюрин известен как ее возлюбленный и отец ее двоих детей. По мнению украинских спецслужб, он является криминальным авторитетом и заказчиком убийства депутата Дениса Вороненкова, за которым Максакова официально была замужем. История бурного романа певицы и бизнесмена превратилась в скандал за последние несколько лет.
На днях певица рассказала, что Тюрин подал на нее очередной иск в суд. Он якобы пытался доказать, что информация о его прошлом статусе "вора в законе", который он активно использовал до определенного момента, порочит его честь и достоинство.
В качестве ответчика Тюрин привлек фирму ООО "Советник" и саму Марию Максакову. Бизнесмен написал иск в Замоскворецкий суд Москвы.
Певица напомнила, что до 2019 года Владимир Тюрин не стеснялся своего криминального статуса и активно пользовался им, что даже помогало ему при продвижении в работе. Однако потом в стране наступило законодательное ужесточение по поводу криминальных авторитетов, и Тбрин резко сменил тактику.
Максакова считает, что свой бизнес Тюрин смог устроить только благодаря криминальным связям и статусу. Однако теперь все иначе. Певица подчеркнула, что Тюрин будет использовать это как преюдицию против СМИ, которые называют его "вором в законе".
Певица считает, что таким образом Тюрин пытается обогатиться и уйти от ответственности, которая может распространиться на него в случае признания криминальным авторитетом.
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