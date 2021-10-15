Вынужденная платить алименты Максакова огрызнулась собственным детям

Накануне состоялось заседание суда, на котором был отклонен иск певицы с требованием лишить родительских прав Владимира Тюрина. При этом его иск о взыскании алиментов с Марии Максаковой был частично удовлетворен.
Безработный отец-одиночка пытался добиться того, чтобы бывшая супруга ежемесячно перечисляла одну треть своих доходов до достижения сыном возраста 18 лет, а затем одну четвертую заработка – до совершеннолетия дочери. Суд постановил иначе: теперь Максакова обязана платить 10 и 15 тысяч на сына и дочь соответственно.
Многих столь скромные суммы очень удивили. Сама же Максакова заявила в комментарии "StarHit", что это нарушение, так как у нее нет соответствующей зарплаты и размер алиментов назначили исходя из двойного прожиточного минимума.
Говоря о собственных детях, Максакова ехидно огрызнулась. Мать посетовала на то, что в свое время слишком рьяно проявила энтузиазм в обучении наследников грамотности. Сын и дочь оперной дивы научились читать и писать в таком раннем возрасте, когда еще не могли понять смысл прочитанного. По мнению артистки, Тюрин воспользовался этой особенностью детей и ловко спровоцировал бездумно подписанные иски. Певица пожелала своим детям побыстрее синхронизировать процессы чтения, подписания и осмысления, дабы не получить "среднее специальное мошенническое или высшее рейдерское образования".
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Марию Максакову отправили в Кащенко.
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