Максакова морит себя голодом ради денег

Мария Максакова всерьез взялась за свой внешний вид. Оперная дива решила худеть для того, чтобы предстать в новом амплуа.



Артистка решила поменять сферу деятельности и заработать на этом.Теперь вместо оперы Мария Максакова станет петь рок-поп. Она уже подписала контракт с одной из студий. Артистка рассказала, то ей приходится предпринимать радикальные шаги, поскольку на сцене ей теперь придется танцевать.

По словам звезды, этот стиль не совместим с лишним весом. Он предполагает свободное движение. Ради задуманного Мария Максакова села на жесткую диету и стала брать занятия по танцам. Теперь ей приходится морить себя голодом: исполнительница ест один раз в день.

Рацион Марии Максаковой состоит из яиц и овощей. Правда, раз в неделю она разрешает себе послабление в питании. Согласно контракту, у нее будут один за другим выходить альбомы, а также съемки клипа.

Марии Максаковой уже удалось похудеть почти на десять килограммов. Она похвасталась, что довольно резво бегает по спортзалу и танцполу, занимается, на щадя себя, по несколько часов в день. Оперная дива пообещала, что скоро поразит всех новой фигурой.

От академического вокала Мария Максакова совсем отказываться не намерена. Просто она считает, что сейчас этот жанр переживает нелегкие времена. А новом жанре исполнительница уже дебютировала — на днях вышел ее сингл "Пандемия любви".