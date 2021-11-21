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Шоу-бизнес
Максакова морит себя голодом ради денег

Максакова морит себя голодом ради денег

Мария Максакова всерьез взялась за свой внешний вид. Оперная дива решила худеть для того, чтобы предстать в новом амплуа.
прочитано 79 раз

Артистка решила поменять сферу деятельности и заработать на этом.Теперь вместо оперы Мария Максакова станет петь рок-поп. Она уже подписала контракт с одной из студий. Артистка рассказала, то ей приходится предпринимать радикальные шаги, поскольку на сцене ей теперь придется танцевать.

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По словам звезды, этот стиль не совместим с лишним весом. Он предполагает свободное движение. Ради задуманного Мария Максакова села на жесткую диету и стала брать занятия по танцам. Теперь ей приходится морить себя голодом: исполнительница ест один раз в день.

Рацион Марии Максаковой состоит из яиц и овощей. Правда, раз в неделю она разрешает себе послабление в питании. Согласно контракту, у нее будут один за другим выходить альбомы, а также съемки клипа.

Марии Максаковой уже удалось похудеть почти на десять килограммов. Она похвасталась, что довольно резво бегает по спортзалу и танцполу, занимается, на щадя себя, по несколько часов в день. Оперная дива пообещала, что скоро поразит всех новой фигурой.

От академического вокала Мария Максакова совсем отказываться не намерена. Просто она считает, что сейчас этот жанр переживает нелегкие времена. А новом жанре исполнительница уже дебютировала — на днях вышел ее сингл "Пандемия любви".

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Мария Максакова. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com
Автор: 21 ноября 2021, 15:50 Источник: Starhit.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Максакова радикально изменилась к 40 годам

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