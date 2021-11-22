Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Проклятый ковид: печальная новость пришибла поклонников 50-летней Орбакайте
"Тяжело": дочь Началовой серьезно поплатилась за связь с Панайотовым
Гордость нации: поющую пианистку Цымбалюк-Романовскую объявили народной артисткой
Россияне ахнули при виде "траурной бабки" Кабаевой: Доила коров, купалась в навозе
партнеры
Понедельник
22 ноября
Лента новостей
04:09
Снова вместе? Заявлено о воссоединении Шейк с Купером после скандала с Леди Гагой
02:16
Названы благоприятные дни для шопинга в 2022 году
00:08
День Матроны Московской: традиции и приметы 22 ноября
23:52
Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года
22:31
Асмус прервала молчание после новости о беременности
21:41
Срочно: звезда сериала "Моя прекрасная няня" умерла после болезни
20:19
"Делается для зрителя": Муцениеце разоблачила оказавшуюся в аутсайдерах Бородину
18:02
Умерла звезда сериала "Воронины"
17:49
Жалующаяся на безденежье Поргина решила избавиться от самого дорогого
17:41
"Копчиковая хитрость": Занимающую чужое место Бородину жестко приложили
17:37
Зеленскому не нужны западные представители для встречи с Путиным – политолог Рар
17:14
"Что с ней?": изменившуюся Диану Гурцкую перестали узнавать
15:50
Максакова морит себя голодом ради денег
14:52
"Он меня запугивал": Успенская рассказала о зверствах мужа
13:34
"Накопилось": Тяжелобольная Бузова рыдает ночами от бессилия
13:18
"Они встретились": Меньшова высказалась о мистическом моменте в смерти Гаркалина
12:55
"Люди без образования": Собчак кинула камень в жен богатых мужчин
12:28
Названы самые востребованные для покупки квартир районы Москвы
11:51
"Все, что было": Кому достанется наследство умершего после тяжелой болезни Гаркалина
11:39
"Понадобится очень много денег": россияне не верят в спасение обгоревшей Хлебниковой
11:22
Эксперт Шимов: Помощь Белоруссии Украине – это шанс для Лукашенко сохранить многовекторность
10:56
"В присутствии свидетелей": На семью Пугачевой обрушился многомиллионный судебный иск
10:48
Слова погибшего в ДТП в Москве блогера стали пророческими: Брат, не надо
08:07
Собор Архистратига Михаила: что нельзя делать 21 ноября
06:01
К чему снится игла
04:11
Как живут бывшая жена и дочери Валерия Меладзе, которых он оставил ради Джанабаевой
01:58
Не только вакцинация: в НИЦ Гамалеи назвали условие полной победы над коронавирусом в России
23:57
Из слесаря в актеры: тернистый путь к славе Валерия Гаркалина
22:07
Почему россияне умирают после выздоровления от ковида: профессор Шугушев объяснил ситуацию
20:02
Аборт, самоубийство любимого, пожар и реанимация: трагедии в жизни Марины Хлебниковой
18:07
Путин пустил по ветру корыстные западные нарративы о России – американские журналисты
17:18
"Слышу, как Рязанов зовет меня к себе": откровение Гаркалина перед смертью
16:47
"Серьезная пластика и пересадка кожи": Страшно обгоревшая Хлебникова больше никогда не будет прежней
16:37
"Как больно": Гришаеву пришибло смертью
16:00
"Мой мастер": Убитая горем Кожевникова обратилась к покойному Гаркалину
15:22
"Буду ли я жить": Гаркалин предчувствовал свою смерть
15:09
Приближен к нищете: народный артист России Гаркалин умер в бедности и будет похоронен за казенный счет
14:52
Сепсис и тромбоз: Как умирал тяжелобольной Гаркалин
14:51
Названы дата и место прощания с Валерием Гаркалиным
14:43
Гаркалин перед отказом всех органов успел оставить духовное завещание
14:21
"Дай Бог скорой встречи в Раю": Водянова умоляет россиян спасти душу молитвами
14:14
Перенес клиническую смерть: как молитвы близкого спасли Гаркалина
13:30
"Вот, финал": кому тяжелобольной Гаркалин сказал последние слова
13:30
Соловьев о панике Зеленского из-за России: Он не знает, что делать дальше
13:19
Стало известно о психических проблемах обугленной после пожара Хлебниковой
12:34
Антирекорд по смертям от коронавируса в России: оперштаб представил неутешительные данные
12:25
"Я за нее молюсь": Убитая горем сестра Хлебниковой не находит себе места
12:14
Один раз и на всю жизнь: как Валерий Гаркалин встретил и потерял свою единственную любовь
11:45
"Все осложнения впереди": Врачи борются за жизнь изуродованной в пожаре Хлебниковой
10:53
"Я видел смерть": Руссо призвал Пригожина стать на колени и каяться
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Накопилось": Тяжелобольная Бузова рыдает ночами от бессилия
Гаркалин перед отказом всех органов успел оставить духовное завещание
"Люди без образования": Собчак кинула камень в жен богатых мужчин
Слова погибшего в ДТП в Москве блогера стали пророческими: Брат, не надо
"Я видел смерть": Руссо призвал Пригожина стать на колени и каяться
Соловьев о панике Зеленского из-за России: Он не знает, что делать дальше
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Снова вместе? Заявлено о воссоединении Шейк с Купером после скандала с Леди Гагой

Снова вместе? Заявлено о воссоединении Шейк с Купером после скандала с Леди Гагой

Поклонники пары Ирины Шейк и Брэдли Купера уверены, что их отношения ждет новый виток
прочитано 463 раза

Модель и артист вместе с 2015 года, в 2017 году у них родилась общая дочь Лея. Однако сказка закончилась довольно быстро. В 2019 году возлюбленные расстались, поклонники долго гадали, что могло стать причиной. В Сети были уверены, что Брэдли Купер изменил Ирине с коллегой по фильму "Звезда родилась" Леди Гагой.

ПО ТЕМЕ

"Время делать детей": Шейк застукали с Купером в интимной позе

Оголившая зад Шейк заговорила о связи с прислугой

 Ирина Шейк

Ирина Шейк супермодель и актриса

Певице и актеру долго приписывали роман, однако они его всячески отрицали. На вручении "Оскара" Купер и Леди Гага исполняли песню Shallow из совместного фильма. Тогда химию между ними заметили все. Ситуацию осложнило то, что в зале была Ирина Шейк. Буквально через считанные дни после церемонии пара объявила о расставании. Поклонники тут же обвини Гагу во всех смертных грехах, назвав разлучницей, разразился настоящий скандал.

История довольно быстро сошла на нет, а вот Ирину и Брэдли стали замечать вместе. Недавно бывшие возлюбленные вместе прогуливались в парке. По официальной версии, родители просто проводили время с дочерью, хотя папарацци поймали момент, как парочка держалась за руки.

Теперь поклонники уверены, что Шейк и Купер снова вместе, просто пока не хотят это афишировать. В Сети поползли слухи, что звезды проводят вместе много времени. Однако никаких официальных подтверждений воссоединения нет, а сами знаменитости от комментариев открещиваются.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Serge Arnal / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
22 ноября 2021, 04:09 Источник: Попкорнnews ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"В присутствии свидетелей": На семью Пугачевой обрушился многомиллионный судебный иск

Впереди разбирательства

Политика

Эксперт Шимов: Помощь Белоруссии Украине – это шанс для Лукашенко сохранить многовекторность

У стран обоюдный интерес

Происшествия

Слова погибшего в ДТП в Москве блогера стали пророческими: Брат, не надо

Высказывание попало на видео
Шоу-бизнес

"Они встретились": Меньшова высказалась о мистическом моменте в смерти Гаркалина

Актриса скорбит по коллеге

Гороскоп

Названы благоприятные дни для шопинга в 2022 году
Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года
Магниты для неудач: названы имена, которые приносят своим владельцам одни беды
Непростой период: что нельзя делать с 19 ноября по 4 декабря

Здоровье

Не только вакцинация: в НИЦ Гамалеи назвали условие полной победы над коронавирусом в России
Почему россияне умирают после выздоровления от ковида: профессор Шугушев объяснил ситуацию
Антирекорд по смертям от коронавируса в России: оперштаб представил неутешительные данные
ВЦИОМ подсчитал количество антипрививочников в России

Спорт

После развода Малафеева с женой объявлено о рождении ребенка
Очарованная Медведева призналась Милохину в любви: Пупсик и кроха
Малафеев объявил о разводе после проблем с наркотиками
Отпахавшая на родину Слуцкая осталась ни с чем: Пенсия – ноль рублей

Регионы

В Екатеринбурге судимый мужчина на допросе изрезал следователя
Атомный ледокол "Вайгач" завершает проводку каравана в район мыса Дежнева
Под Москвой мужчина умер на беговой дорожке в фитнес-клубе
В Новосибирске задержали обвиняемого в насилии над ребенком мужчину
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+