Снова вместе? Заявлено о воссоединении Шейк с Купером после скандала с Леди Гагой

Поклонники пары Ирины Шейк и Брэдли Купера уверены, что их отношения ждет новый виток

Модель и артист вместе с 2015 года, в 2017 году у них родилась общая дочь Лея. Однако сказка закончилась довольно быстро. В 2019 году возлюбленные расстались, поклонники долго гадали, что могло стать причиной. В Сети были уверены, что Брэдли Купер изменил Ирине с коллегой по фильму "Звезда родилась" Леди Гагой.

Певице и актеру долго приписывали роман, однако они его всячески отрицали. На вручении "Оскара" Купер и Леди Гага исполняли песню Shallow из совместного фильма. Тогда химию между ними заметили все. Ситуацию осложнило то, что в зале была Ирина Шейк. Буквально через считанные дни после церемонии пара объявила о расставании. Поклонники тут же обвини Гагу во всех смертных грехах, назвав разлучницей, разразился настоящий скандал.

История довольно быстро сошла на нет, а вот Ирину и Брэдли стали замечать вместе. Недавно бывшие возлюбленные вместе прогуливались в парке. По официальной версии, родители просто проводили время с дочерью, хотя папарацци поймали момент, как парочка держалась за руки.

Теперь поклонники уверены, что Шейк и Купер снова вместе, просто пока не хотят это афишировать. В Сети поползли слухи, что звезды проводят вместе много времени. Однако никаких официальных подтверждений воссоединения нет, а сами знаменитости от комментариев открещиваются.