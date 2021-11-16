"Время делать детей": Шейк застукали с Купером в интимной позе

Экс-возлюбленные снова сблизились. Ирина Шейк и Брэдли Купер попали на камеру.

Известный актер и звезда подиумов возбудили слухи о возобновлении романа. В прошлом Ирина Шейк и Брэдли Купер состояли в любовных отношениях, результатом которых стал их общая дочь Лея. Однако в 2019 году пара распалась и надежд на ее воссоединение практически не осталось.

Неожиданно для многих Ирина Шейк и Брэдли Купер вновь появились вместе. Фотографы застукали их на прогулке по улицам Нью-Йорка. Парочка держалась в достаточно интимной позе — модель приобняла кавалера за предплечье и прижалась к мужчине своей грудью. Кадры в Сети опубликовало издание Daily Mail.

Пользователи Сети бурно обсуждают тесную связь звездных личностей. Многие надеются на то, что Ирина Шейк и Брэдли Купер вспомнили былую страсть и начали все сначала. Их фанаты рассчитывают, что дело дойдет до пышной свадьбы. "Возможно, снова настало время делать детей", "Любимая пара. Они выглядят счастливыми!", "Рад за них", "Он по-прежнему любит ее!", "Такие сладкие", "Она беременна?" — прокомментировал ситуацию народ.

Во время променада Ирина Шейк спрятала лицо за медицинской маской и темными очками, а вот Брэдли Купер своих эмоций скрывать не стал. Артист расплывался в широкой улыбке, довольствуясь приятной женской компанией.