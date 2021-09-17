Оголившая зад Шейк заговорила о связи с прислугой

Накануне Ирина Шейк впервые прокомментировала слухи о романе с Канье Уэстом. Дива дала большое интервью.

Слухи о тесной связи популярного рэпера и модели появились практически сразу после его развода с Ким Кардашьян. Тогда знаменитостей заметили вместе во Франции. Они отмечали день рождения исполнителя и всячески развлекались. В тот момент всем показалось одно: звезды сошлись, между ними промелькнула искра. Артист не любит говорить о своих романах, особенно ярко это стало выражаться после скандального разлада.

Ранее источник из окружения Ирины Шейк рассказал, что она относится к Канье Уэсту как к другу. Якобы даже если звезда хочет быть с моделью, то ничего не получится. Теперь заговорила она сама. Ирина снялась для известного издания в самых откровенных образах, продемонстрировав миру свои упругие ягодицы и красивую грудь.

Журналисты не упустили возможность поинтересоваться личной жизнью популярной красотки. Они спросили, что происходит между ней и исполнителем. Как сообщает РИА ФАН, Шейк была крайне строга. Она заявила, что завтра могут пойти слухи о ее романе с прислугой, а потом с кем-то еще, намекнув на то, что все слухи – просто слухи.

Ирина Шейк рассказала, что в ее личной жизни всегда что-то происходит, но сообщать об этом всем она не хочет. Такого принципа дива придерживалась и в момент бурного романа с Брэдли Купером. Она отметила, что ее жизнь так публична, что хочется оставить в ней что-то для себя.

