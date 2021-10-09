Грудь Шэрон Стоун вывалилась на глазах у миллионов

На съемках у 63-летней голливудской актрисы Шэрон Стоун случился конфуз.

Звезда "Основного инстинкта" Шэрон Стоун в свои 63 года обладает роскошной фигурой, которой могут позавидовать даже молодые звезды. Голливудская актриса смело демонстрирует свое тело и вызывает восторг.

Недавно Шэрон Стоун угодила в неловкую ситуацию во время съемок на юге Франции. Шэрон Стоун облачилась в платье на голое тело. В это время поднялся сильный ветер и сдернул с нее модное золотистое платье от Schiaparelli, пишет The Sun. Черная юбка на актрисе была такой низкой посадки, что в ней уже не было смысла. Кадры с фотосессии быстро распространились по Сети, его увидели миллионы.

Многим поклонникам инцидент напомнил сцену из картины "Основной инстинкт", после которой Шэрон Стоун буквально стала легендой. Тогда Шэрон в роли Кэтрин Трамелл сидела на допросе в мини и перекинула ногу. Как выяснилось, на героине не было нижнего белья. Эта сцена сформировала вокруг Шэрон Стоун дерзкий образ и сделал ее любимицей поклонников.

Не секрет, что изначально Стоун не подписывалась на такие откровенные съемки. Режиссер заверил ее, что белое белье слепит в камеру и нужно его снять. Он уверял, что ничего не будет видно. Однако это оказалось не так.